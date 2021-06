Équipe de France : l'Euro raté de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

L'Europe nous les enviait. Pourtant, le trio offensif des Bleus a été globalement décevant lors de cet Euro 2020. Alors, certes, Karim Benzema aura marqué quatre fois, ses premiers buts dans un Euro, mais l'entente entre le Madrilène, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé a été plus que décevante au cours de cette compétition qui se termine donc ce lundi soir après une défaite contre la Suisse (3-3, 4-5 TAB).

Mais, au-delà des attentes générées par le retour de Karim Benzema, c'est Kylian Mbappé, l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui faisait peur aux défenses adverses. On attendait de lui de la percussion, on l'a eue, mais aussi des buts. Et eux, on les verra pas. Après quatre rencontres, le natif de Bondy va rentrer dans la capitale française sans aucune réalisation au compteur.

On attendait beaucoup plus

Pis encore, ce soir, il restera comme celui qui a raté beaucoup d'occasions et surtout le tir au but final, envoyant les Suisses en quarts de finale de la compétition. Hugo Lloris, son capitaine, n'a pas voulu l'accabler sur beIN Sports : « il savait que dans le foot on gagne ensemble et on perd ensemble. On est tout coupable à ce stade. C'est douloureux surtout aux penalties. On s'est battu malgré les blessures et l'adversité. Il n'y a pas d'excuses à se chercher et il faut saluer les Suisses ».

Alors, certes, il est encore jeune (22 ans), il va encore progresser. Mais on est en droit d'attendre plus de celui qui demande, en club, plus de responsabilités. Didier Deschamps est aussi revenu sur son cas en conférence de presse : « ça apportera à tout le monde. Kylian était attendu, s'il n'a pas marqué, il a souvent été décisif. Il prend la responsabilité de tirer, personne ne lui en veut. On s'est parlé, on connait la force, l'unité de ce groupe. On a connu des moments merveilleux ensemble. Il y a beaucoup de tristesse. Malgré tout on n'a pas tout bien fait. Si on s'arrête aujourd'hui c'est qu'on ne mérite pas plus ». Bien entendu, c'est une erreur du sélectionneur, puis collective, mais on attendait du sauveur contre l'Argentine à la Coupe du Monde peut-être un peu plus. À vrai dire, lui non plus ne doit pas être très heureux de ses performances.