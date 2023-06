La presse anglaise dévoile une terrible nouvelle pour le mercato de l’OM

La suite après cette publicité

Pablo Longoria est un homme occupé. Après le non de Marcelo Gallardo, le président de l’OM et ses collaborateurs sont encore à la recherche du successeur d’Igor Tudor, alors que Paulo Fonseca ou Marcelino Garcia Toral font désormais partie des principaux candidats pour occuper le banc de touche phocéen. Une chose est sûre ; il ne faudra pas se rater… Et dans le même temps, il y a aussi le mercato à préparer.

S’il est encore difficile d’avancer sur d’éventuelles arrivées sans avoir qui sera l’entraîneur, il y a les départs à gérer. Plusieurs joueurs sont ainsi de sérieux candidats pour partir, à l’image de Mattéo Guendouzi, qui a une belle cote en Angleterre comme en Italie. Quant à Alexis Sanchez, tout laissait penser qu’il allait prolonger. « Chiliens et chiliennes : l’avenir d’Alexis Sánchez n’est pas défini à cent pour cent, mais à 90 %. Aujourd’hui, Alexis Sánchez renouvellerait son contrat avec l’Olympique de Marseille ! Avec une amélioration salariale par rapport à la saison passée. À moins d’une proposition folle, venant d’une équipe de haut niveau, Alexis Sánchez continuera d’être un joueur de L’OM la saison prochaine », confiait récemment Mauricio Pinilla, ancien coéquipier de l’attaquant en sélection.

Un appel à Arteta

Mais voilà que la donne aurait changé. C’est du moins ce qu’affirme The Sun en ce début de semaine. La publication anglaise explique que le Chilien ne va pas prolonger son contrat. Mieux encore, le média va même jusqu’à dire qu’il a appelé Mikel Arteta pour le supplier de lui faire une place dans l’effectif d’Arsenal pour la saison prochaine.

L’ancien du Barça et de l’Udinese, entre autres, souhaite ainsi retrouver la Premier League et le club dans lequel il a évolué entre 2014 et 2018, et où il a connu Arteta en tant que coéquipier. Une information qui ne devrait pas faire plaisir à l’état-major marseillais, qui comptait sur lui pour la saison à venir. Cette saison, il a notamment inscrit 14 buts et délivré 3 passes décisives en 35 rencontres de Ligue 1.