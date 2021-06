Cristiano Ronaldo a l'embarras du choix, le contrat de Memphis Depay au FC Barcelone

La suite après cette publicité

La Juventus ne ferme pas la porte à un départ de CR7

En Italie, après la bombe de AS qui annonçait que Cristiano Ronaldo voulait quitter la Juve et que le PSG serait intéressé pour le recruter, ce matin le Corriere dello Sport nous apprend que l'avenir du Portugais est en entre ses mains : «c'est à toi de choisir Cristiano.» Le quintuple Ballon d'Or a le choix : soit rester à Turin une saison de plus ou alors relever un ultime défi en Europe et pourquoi pas en France. En tous cas, le journal italien indique que la Vieille Dame ne retiendra pas sa star ! Et d'ailleurs, de son côté Tuttosport annonce que le club turinois vise deux attaquants en cas de départ du Portugais. Encore une fois, c'est le nom de Mauro Icardi qui revient ! Mais aussi celui de Dusan Vlahovic, de la Fiorentina. Un duel pour la Juve qui sera déterminé dans les prochains jours pour définir les lignes du mercato En tous cas, «les deux joueurs sont les cibles prioritaires pour cet été.» La Gazzetta dello Sport évoque aussi le mercato turinois et selon le journal au papier rose, Max Allegri souhaite le retour de Miralem Pjanic et veut construire son attaque autour du duo Morata-Dybala. Là aussi, l'avenir de CR7 à Turin pourrait s'assombrir.

Memphis Depay se rapproche encore un peu plus du Barça

En Espagne, du côté de Barcelone où ça y est c'est officiel Ronald Koeman sera l'entraîneur du Barça la saison prochaine. Comme l'annonce Mundo Deportivo sur la couverture de son édition du jour : «il reste !» La décision a été entérinée hier par le président du club Joan Laporta. «C'est le conseil de d'administration qui a ratifié la continuité de Koeman comme entraîneur la prochaine saison», indique le journal catalan. Le club blaugrana a également officialisé hier, le retour de Jordi Cruyff dans l'organigramme du club, 25 ans après son départ quand il était joueur. En tous cas, le dossier de l'avenir de Koeman réglé fait aussi la Une de Sport ce matin qui titre avec une déclaration de Laporta qui estime que le Néerlandais est «le meilleur pour le Barça.» Maintenant que la situation est claire entre le coach et son président, le club va pouvoir se tourner encore un peu plus vers le mercato et le quotidien nous apprend que Memphis Depay se rapproche à grands pas du Barça avec un «contrat de 3 ans» à la clé. Libre depuis son départ de l'Olympique Lyonnais, l'attaquant néerlandais va arriver libre à l'image de Sergio Agüero ou Eric Garcia. Décidément, le Barça veut flairer les bons coups sur le mercato cette année…

Antonio Conte pose ses conditions pour signer à Tottenham

L'actualité outre-Manche, c'est évidemment la suite du feuilleton Antonio Conte à Tottenham ! Après son départ de l'Inter, le coach italien se rapproche un peu plus des Spurs. Mais son arrivée dépend de plusieurs choses rapporte le Daily Mirror aujourd'hui. En effet, «Conte pose ses conditions !» La première étant de «conserver Harry Kane», qui est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, mais aussi d'avoir des garanties de la part de Daniel Levy qu'il faudra investir sur le mercato pour que le club londonien soit compétitif sur la scène nationale et européenne. «Conte a déjà donné son aval pour rejoindre Tottenham» et les discussions se porteraient désormais sur les détails contractuels et la composition du futur staff. Mais comme l'indique aussi le Daily Star son arrivée sur le banc est «déterminée par le budget qu'il disposera.» Comme à son habitude, Conte est exigent et veut des garanties pour remporter des titres.