LOSC : le drôle de mercato de Jonathan David

«Parti pour rester.» Cet adage colle parfaitement à la situation de Jonathan David. Annoncé sur le départ au début de l’été, force est de constater que le buteur canadien est toujours Lillois et s’apprête à effectuer une 4e saison dans le nord de la France. C’est du moins ce que tout le monde pense au club, même chez son entraîneur Paulo Fonseca. «Je crois que Jonathan David va rester. On ne sait pas comment cela peut évoluer dans les dernières semaines. On doit être prêt s’il venait à nous quitter pour le remplacer. Mais je crois, à ce stade de la saison, qu’il restera une saison de plus», annonçait même le Portugais au début du mois.

Août est quasiment bouclé et la situation n’a pas changé. Comme au début de l’été, et comme l’an passé déjà, il n’y a pas eu d’offre, ce que nous vous rapportions fin juin. La grande valse des avants-centres n’a finalement pas eu lieu puisque Victor Osimhen et Kylian Mbappé sont restés, respectivement à Naples et au PSG. Le champion d’Italie en avait fait l’une de ses priorités en cas de départ du Nigérien mais après des semaines de réflexion, ce dernier va prolonger. On se dirige plutôt vers un départ à l’été 2024, à un an de la fin du contrat de Jonathan David à Lille. Une situation qui arrangerait presque tout le monde finalement.

Changement de stratégie

Son implication sur le terrain depuis le début de la saison laisse à penser qu’il n’est pas atteint par son non-transfert. Buteur contre Nantes dimanche dernier (victoire 2-0), il a même été choisi par ses coéquipiers pour être parmi les vice-capitaines de l’équipe. Le LOSC ne récupérera pas 50 M€ cet été mais sait qu’il lui restera deux si ce n’est trois marchés des transferts pour boucler la 3e plus grosse vente de son histoire (derrière Nicolas Pépé, 80 M€, et Victor Osimhen, 75 M€). Enfin, avec l’échéance de la fin de contrat en 2025, les clubs intéressés auront une meilleure marge de manœuvre l’été prochain.

C’est justement la stratégie qu’ils sont en train d’adopter. Il n’y aura plus vraiment le choix pour vendre. D’après Sky Sports, Naples, la Juventus et l’Atlético de Madrid (en plus d’un club de Premier League dont le nom n’a pas filtré), les principaux courtisans, reviendront sans doute à la charge dans un an, en espérant qu’il n’y ait pas une offre de dernière minute d’un autre club (saoudien ?) d’ici le 1er septembre. Ils auront alors le temps de faire de la place dans leur effectif pour l’accueillir. En attendant, l’international (40 sélections, 24 buts) pourra continuer de briller avec le LOSC et l’emmener vers les sommets de la Ligue 1 pour mieux le quitter.