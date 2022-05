JT Foot Mercato : l'AC Milan prépare un mercato 5 étoiles

La suite après cette publicité

L'AC Milan prêt à enflammer le mercato

On vous en parlait il y a quelques jours, le club lombard devrait avoir une jolie enveloppe de 300 M€ à dépenser pour se renforcer. Christopher Nkunku a explosé cette saison à Leipzig, mais sera certainement l'un des dossiers les plus durs à boucler vu le prix et l'énorme concurrence qui fera rage pour le Français. C'est un peu la même histoire avec Sébastien Haller. Le club rossonero est aussi entré dans la danse pour Riyad Mahrez d'après nos informations, malgré l'intérêt du Real Madrid, du Barça, mais surtout du PSG. Marco Asensio fait aussi partie des prétendants pour rejoindre Milan, lui qui n'a toujours pas prolongé au Real à un an de la fin de son contrat. Cette fois en France, une offre milanaise a été faite pour Maxence Caqueret, milieu de terrain de l'OL. Ce dernier est en fin de contrat à l'été 2023 et pour éviter qu'il ne file, Lyon lui a déjà fait une proposition de prolongation, avec un salaire trois fois plus important.

Un joueur du PSG pisté par l'Atlético de Madrid

Prêté au Sporting par le Paris Saint-Germain cette saison, Pablo Sarabia est directement pisté par l'Atlético de Madrid. L'international espagnol réalise une bonne saison depuis son départ à Lisbonne, avec 16 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Son profil plairait beaucoup à Diego Simeone qui aimerait le faire venir, alors que dans le même temps il pourrait rapporter un joli chèque au PSG, où il n'entre plus vraiment dans les plans du club.

L'avenir de Mohamed Salah toujours en suspens

L'avenir de l'Egyptien Mohamed Salah est dans toutes les têtes en ce moment. L'ailier des Reds n'a toujours pas prolongé alors qu'il entre dans sa dernière année de contrat. D'après The Daily Telegraph, il ne serait pas contre un challenge en Espagne, à Barcelone plus précisément, ou en France avec le Paris Saint-Germain. Cependant partir ne serait pas sa priorité comme il l'a déjà affirmé plusieurs fois. «Il me reste un an de contrat. Je pense que les fans savent ce que je veux, mais pour le contrat, ce n'est pas du tout une question d'argent. Donc je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement. Il me reste un an et les fans savent ce que je veux» a expliqué Salah lors d'une interview pour FourFourTwo. Son envie est de rester, mais pour l'instant rien n'a encore été fait entre le club et lui, dans ce sens.