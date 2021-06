Olivier Giroud prolonge finalement avec Chelsea !

La suite après cette publicité

Barré par la forte concurrence à Chelsea cette saison, Olivier Giroud n'a pas affolé les statistiques en 2020-201 avec onze buts inscrits en 31 matches toutes compétitions confondues. Néanmoins, l'attaquant français a su marquer les supporters des Blues. On pense notamment à son incroyable quadruplé contre le Séville FC en Ligue des Champions en décembre, ou son but si important face à l'Atlético de Madrid, toujours en C1, en février, en huitième de finale. Si le club londonien a donc remporté la coupe aux grandes oreilles, le Montpelliérain y est pour beaucoup.

Tout sourire après avoir soulevé la C1 avec ses coéquipiers, Olivier Giroud a ensuite retrouvé l'équipe de France cette semaine pour disputer l'Euro 2020. Histoire de bien finir la saison avant un été crucial pour son avenir ? C'est ce qu'on pensait puisque l'international tricolore (107 matches, 44 buts) arrivait en fin de contrat au 30 juin prochain. Dès lors, son nom a beaucoup circulé et ce jeudi, La Gazzetta dello Sport affirmait que l'ancien élément offensif du MHSC avait choisi l'AC Milan comme future destination. Oui mais voilà, tout ne se passera pas comme prévu.

Une prolongation qui va refroidir l'AC Milan ?

À la surprise générale, Chelsea a activé une option pour prolonger d'une saison le bail de son avant-centre français ! «Le Chelsea FC peut confirmer qu'une option pour prolonger le contrat d'Olivier Giroud d'un an a été exercée en avril de cette année. Le contrat actuel du Français devait expirer à la fin de cette saison, mais la prolongation signifie que le séjour de trois ans et demi du joueur de 34 ans dans l'ouest de Londres se poursuit pour une année supplémentaire», explique Chelsea dans son communiqué.

Une très bonne nouvelle pour les champions d'Europe et leurs fans. Mais tout reste encore possible. À défaut de le voir partir libre cet été, les Blues pourront cette fois récupérer quelques liquidités si vraiment Olivier Giroud venait à faire ses valises. La tâche semble donc bien plus complexe désormais pour l'AC Milan ou les autres prétendants du Français, qui devront négocier avec Chelsea et sortir le chéquier pour recruter le gaucher de 34 ans. Mais actuellement, le principal concerné est un joueur de Chelsea jusqu'à l'été prochain !