Mercato : l’OL craque pour un phénomène belge

«Comme vous le savez, en janvier, nous n’aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l’équipe. Soyez assurés que je ne permettrai jamais à ce club de perdre son prestige», avait promis John Textor le 1er octobre dernier après la défaite contre Reims (2-0), dans un communiqué de presse publié sur son site. Des mots forts qui ne sont pas passés inaperçus du côté des supporters de l’Olympique Lyonnais, qui attendent que les paroles soient suivies d’actes. Ils n’en peuvent plus des promesses non tenues et de voir leur club sombrer.

Makembo a été observé par l’OL

Le mercato est donc vital pour relancer la machine rhodanienne. Mais avant cela, il faudra passer l’obstacle DNCG. Ce mardi, John Textor a rendez-vous avec le gendarme financier du football français afin d’obtenir la levée des restrictions. Sans attendre le verdict, l’OL, qui est dernier de L1, a déjà commencé à plancher sur le prochain mercato. L’Équipe explique d’ailleurs qu’en cas de feu vert de la DNCG, Lyon aura une belle enveloppe de 50 millions d’euros pour recruter 4 joueurs. Le tout en ouvrant la porte à Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, qui pèsent lourd sur les finances.

Mais les deux joueurs n’ont pas l’intention de s’en aller pour le moment. En ce qui concerne les arrivées, nous vous avons révélé hier que les Gones ont coché le nom de Baptiste Santamaria. Un milieu qui manque de temps de jeu à Rennes. Mais ce n’est pas l’unique joueur suivi par Matthieu Louis-Jean et ses équipes en vue des prochains mercatos. En effet, La Dernière Heure révèle ce mardi que l’écurie rhodanienne a un petit faible pour Noah Makembo.

Une grosse concurrence pour cette pépite

Ce nom ne vous dit peut-être rien. Âgé de 16 ans, ce milieu de terrain belge est présenté comme "l’une des plus grandes pépites du centre de formation du Standard de Liège" et "le plus grand talent de l’académie du Standard" par Walfoot. Né en 2007, il a déjà joué 9 rencontres de Challenger Pro League avec le SL16 FC. En juin dernier, l’écurie belge a blindé son jeune crack en lui faisant signer son premier contrat professionnel. Mais il est fort possible qu’il quitte le nid avant d’atteindre l’équipe pro.

En effet, La Dernière Heure révèle que plusieurs clubs européens sont déjà là pour tenter de le récupérer. Parmi eux, l’OL. Des scouts lyonnais sont venus l’observer récemment. Mais la concurrence est féroce pour Makembo. La DH explique que Bayern Munich s’est aussi déplacé pour voir à l’œuvre. L’été dernier, le Borussia Dortmund et l’Union Berlin avaient formulé des offres impressionnantes et difficiles à refuser. Mais le jeune joueur, représenté par son père, avait décliné préférant rester au pays pour terminer ses études secondaires. En 2024, il risque à nouveau d’être sollicité. Il sera peut-être difficile de refuser cette fois-ci…Lyon devra se montrer convaincant !