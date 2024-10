Ligue des Champions : le Barça s’offre une Manita, Dortmund s’impose 7-1, Manchester City et l’Inter Milan déroulent

La deuxième journée de la Ligue des Champions se poursuivait ce soir après le brillant succès de Brest contre Salzbourg (4-0) et le match nul entre Stuttgart et le Sparta Prague (1-1). Après avoir connu une désillusion contre l’AS Monaco (défaite 2-1), le FC Barcelone voulait rebondir en recevant les Suisses des Young Boys de Berne. Ces derniers sortaient d’ailleurs d’un revers de taille contre Aston Villa (3-0). Et la soirée allait vite être de nouveau compliquée pour les Helvètes. Bien lancé par Lamine Yamal, Raphinha centrait devant le but pour Robert Lewandowski qui lançait idéalement ses partenaires (1-0, 8e). Dominateurs, les Catalans poussaient et s’installaient dans le camp adverse. Et finalement à force de reculer, les Suisses allaient craquer de nouveau. Suite à une frappe de Pedri déviée, Raphinha surgissait pour enfoncer le clou (2-0, 34e). Mieux, Inigo Martinez y allait de son coup de casque pour inscrire un troisième pion (3-0, 37e).

Au retour des vestiaires, les Blaugranas allaient maintenir ce tempo. Sur un corner frappé sur la droite par Raphinha vers le second poteau. Inigo Martinez surgissait et remisait de la tête devant le but pour Robert Lewandowski qui ne tremblait pas pour s’offrir un doublé (4-0, 51e). A l’abri, le FC Barcelone continuait de monopoliser le ballon et de se rapprocher du but suisse. Les hommes d’Hans-Dieter Flick se mettaient finalement à inscrire un cinquième but en fin de partie sur un centre d’Alejandro Baldé dévié malencontreusement au fond de ses propres filets par Mohamed Camara (5-0, 81e). Joel Monteiro pensait réduire l’écart en fin de match mais son but était refusé pour hors-jeu (90e +1). Le FC Barcelone s’impose largement 5-0 et se relance au classement en remontant à la 10e place. Les Young Boys de Berne sont derniers.

Accroché par l’Inter Milan lors de la première journée (0-0), Manchester City voulait rebondir contre le modeste Slovan Bratislava. Cela s’est vite dessiné pour les Sky Blues puisque sur une frappe à l’entrée de la surface, Ilkay Gündogan délivrait les siens (1-0, 8e). Les joueurs de Pep Guardiola dictait leur loi et suite à un bon travail côté droit de Jérémy Doku, Phil Foden doublait la mise sans trembler (2-0, 15e). Par la suite, les occasions allaient s’enchaîner via Erling Haaland (17e) et Phil Foden (26e) qui tombaient sur le gardien ou Jérémy Dou qui trouvait le poteau (24e). Avant la pause, Ilkay Gundogan était proche du doublé, mais sa frappe trouvait la barre transversale (40e). Le troisième but intervenait peu avant l’heure de jeu grâce à un joli travail de l’inévitable Erling Haaland qui enfonçait le clou (3-0, 58e). Pep Guardiola faisait alors tourner et James McAtee allait se joindre à la fête (4-0, 74e). Manchester City gagne 4-0 et remonte à la quatrième place. Le Slovan Bratistlava est avant-dernier.

Après une large victoire 3-0 contre le FC Bruges, le Borussia Dortmund nous a encore livré un match intense contre le Celtic Glasgow. Rapidement, Jamie Bynoe-Gittens obtenait un penalty face à Kasper Schmeichel et Emre Can le transformait (1-0, 7e). Un avantage de courte durée puisque le Japonais Daizen Maeda égalisait dans la foulée (1-1, 9e). Le festival Karim Adeyemi allait alors démarrer. S’il allait redonner le score aux Marsupiaux avec réussite en étant contré dans son tir (2-1, 11e), il doublait ensuite la mise d’un missile dans la lucarne gauche de Kasper Schmeichel (3-1, 29e). Dortmund allait même obtenir un penalty parfaitement transformé par Serhou Guirassy (4-1, 40e) avant que Karim Adeyemi s’offre un triplé (5-1, 42e). Malheureusement pour lui, Karim Adeyemi se blessait dés le retour des vestiaires (48e). Dortmund ne relâchait pas ses efforts et Serhou Guirassy allait voir double (6-1, 66e). Florian Nmecha y allait aussi de sa réalisation (7-1, 79e). Festival 7-1 pour le Borussia Dortmund qui se retrouve leader quand le Celtic Glasgow se prend une grosse claque.

Leverkusen fait tomber l’AC Milan, l’Inter Milan bien debout

Balayé par Liverpool (3-1) lors de son entrée en lice dans la compétition, l’AC Milan voulait rebondir. Malheureusement pour les Lombards, ils étaient opposés à l’un des épouvantails du chapeau 2, le Bayer Leverkusen. Les Allemands avaient d’ailleurs écrasé le Feyenoord (4-0) lors de la première journée. Et les Allemands sont arrivés avec de grandes intentions puisque Victor Boniface (3e) et Piero Hincapié (4e) mettaient déjà Mike Maignan à contribution. Dans un grand soir, le Français allait s’imposer de nouveau devant Amine Adli (11e) avant de craquer sur un but de Victor Boniface mais le Nigérian était hors-jeu (22e). Il allait ensuite de nouveau échouer contre le gardien français (23e) tout comme Jérémy Frimpong (27e) et Florian Wirtz (36e et 39e). Dégoûté par Mike Maignan, le Bayer Leverkusen allait encore tombait sur lui au retour des vestiaires suite à une frappe de Florian Wirtz (49e). Finalement, les efforts allemands étaient récompensés. Sur une combinaison entre Aleix Garcia et Alejandro Grimaldo qui talonnait, Victor Boniface allait marquer (1-0, 52e). L’AC Milan allait réagir avec des frappes de Tijjani Reijnders (55e) et Youssouf Fofana (66e) mais c’était cette fois Lukas Hradecky qui réalisait des miracles. Theo Hernandez allait même touchait la barre transversale d’un missile (82e). Le Bayer Leverusen s’impose 1-0 et rejoint le Borussia Dortmund et Brest avec six points.

Dans les autres rencontres de la soirée, l’Inter Milan a assumé son rang contre l’Étoile Rouge de Belgrade. Très vite, les Lombards pensaient trouver la faille via Marko Arnautovic sur coup franc, mais l’Autrichien était signalé hors-jeu dans la surface serbe (4e). Ce n’était que partie remise puisque sur un magnifique coup franc, Hakan Çalhanoglu, a nettoyé la lucarne (1-0, 11e). L’équipe de Simone Inzaghi a ensuite pensé inscrire un deuxième but avant que Denzel Dumfries se retrouve signalé hors-jeu (22e). Menant à la pause, les Italiens se mettaient à l’abri lors du deuxième acte grâce à un but de Marko Arnautovic qui était bien servi par Mehdi Taremi devant le but (2-0, 59e). L’Iranien se muait de nouveau en passeur quelques minutes plus tard en offrant le troisième but à Lautaro Martinez (3-0, 71e). Il était récompensé avec un penalty qu’il allait transformer (4-0, 81e). Avec sa victoire 4-0, l’Inter Milan remonte au cinquième rang. Pas forcément l’affiche la plus attendue de la soirée, le duel entre le PSV Eindhoven et le Sporting CP opposait deux équipes qui ont débuté leur championnat par 7 victoires en 7 matches. Après avoir battu Lille 2-0, le Sporting CP a mal débuté contre le Néerlandais puisqu’une erreur de relance de Zeno Debast amenait le joli but de Jerdy Schouten (1-0, 15e). Les Portugais tentaient de revenir, mais se retrouvaient en échec jusqu’au but en fin de match de Daniel Bragança (1-1, 84e). Le Sporting CP est septième alors que le PSV Eindhoven remonte à la 23e place.

