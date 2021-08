AC Milan : Olivier Giroud explique pourquoi il a quitté Chelsea

Après 9 années passées à Londres, d'abord sous les couleurs d'Arsenal (2012-2018) puis du côté de Chelsea (2018-2021), Olivier Giroud a fait ses adieux au Royaume de Sa Majesté pour rejoindre l'AC Milan en Italie cet été. L'attaquant français de 34 ans n'est toujours pas rassasié de trophées et veut prouver qu'il en a encore sous les crampons en Serie A, lui qui a trouvé le chemin des filets à 90 reprises en 255 apparitions en Premier League. Présent en conférence de presse pour sa présentation officielle en tant que Rossonero devant les médias ce lundi, le nouveau numéro 9 milanais est revenu sur les raisons de son départ des Blues.

La suite après cette publicité

«J’ai toujours dit que je rêvais de jouer en Premier League, je l’ai fait, j’ai gagné des trophées, le moment était venu pour moi de découvrir un autre championnat, un autre pays, une autre culture. L’opportunité de jouer pour Milan s’est présentée, la meilleure possible. Je suis ravi de jouer pour Milan. Mon temps était terminé à Chelsea, quand vous comprenez que le coach veut jouer avec un autre style d’attaquant et dépense beaucoup d’argent sur le mercato. On m’a très bien accueilli ici. Je suis chrétien, je crois que mon destin était de jouer pour l’AC Milan même si j’ai été lié à l’Inter», a ainsi expliqué Olivier Giroud. Une nouvelle page reste à écrire pour dans la belle carrière du deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus.