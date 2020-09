Chelsea : quand Frank Lampard reçoit l'aide de sa femme pour gérer son groupe

Ancienne gloire de Chelsea avec qui il a évolué entre 2001 et 2014, Frank Lampard (42 ans) est désormais le coach de Chelsea depuis l'été 2019. Auteur d'une première saison intéressante où il a su développer un jeu chatoyant, il sera plus attendu cette saison avec les arrivées d'Hakim Ziyech, Kai Havertz, Timo Werner ou encore Thiago Silva. Interrogé par le Mirror, il a fait part d'une anecdote surprenante. Sa femme Christine Bleakley (désormais Lampard) qui est présentatrice de télévision lui permettrait de prendre du recul sur certains choix.

Il n'est pas question de tactique bien entendu, mais de la gestion de son groupe. Avoir la vision de sa femme en plus de la sienne serait un plus pour les rapports humains au sein de son groupe. «Parfois, je dis: «que penses-tu de cela ? J’ai un joueur qui n’est pas venu à l’entraînement hier, mais nous avons probablement encore besoin de lui ce week-end. Qu'est-ce que tu penses?» Et elle pourrait dire:« Ouais, mais a-t-il une petite amie ou une femme? Y a-t-il un problème? Tu devrais peut-être leur parler.»