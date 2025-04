Aston Villa : les grands regrets d’Unai Emery

Si le PSG a poussé un ouf de soulagement au coup de sifflet final, c’est tout l’inverse pour Aston Villa, qui y a cru jusqu’au bout. Malgré leur victoire 3-2 sur les Parisiens, les Villans n’ont pas réussi à accrocher la prolongation et sortent de cette Ligue des Champions. Unai Emery a fait part de sa très grande déception sur Canal+ après la rencontre mais se dit également fier de son équipe après cette double confrontation.

«Si la meilleure équipe est passée sur l’ensemble des deux matchs ? C’est très difficile à dire. On a été bon durant les deux matchs. On a fait ce qu’on devait faire ce soir. On a eu des occasions pour que la rencontre soit différente. Je suis très fier du travail et du rendu, et en même temps j’ai la sensation qu’on aurait pu faire plus. Mais je suis très content de ces deux matchs, de nos supporters et d’être proche de passer.»