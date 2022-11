CdM 2022, Brésil : la réaction de Thiago Silva

La suite après cette publicité

Vainqueur de la Suisse (1-0) et qualifié pour les huitièmes de finale, le Brésil a fait le job en ce début de soirée. Une excellente nouvelle pour le défenseur auriverde Thiago Silva. Ravi du résultat de son équipe, l’ancien Parisien a également eu un petit mot pour Neymar, absent sur blessure.

«La première partie (la qualification, ndlr), c’est fait. On est content de la performance aujourd’hui, même si on a eu beaucoup de difficultés. C’était un match serré, costaud. Mais c’est la Coupe du Monde. Ce résultat te donne plus de confiance. Le plus important, c’est la performance, le résultat. On a un collectif très fort. Neymar va manquer à toutes les équipes. C’est un joueur indispensable pour toutes les équipes où il joue. On a senti son manque aujourd’hui, mais l’équipe est prête à avoir des résultats et donnera la possibilité à Neymar de revenir», a-t-il déclaré au micro de beIN Sports.