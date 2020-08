Billy Koumetio, le Frenchy qui monte à Liverpool

Du FC Vaulx-en-Velin à Liverpool, voici la folle trajectoire de Billy Koumetio. Un joueur dont l'histoire a débuté dans la région lyonnaise. Né le 14 novembre 2002 à Villeurbanne, il a commencé par défendre les couleurs du FC Vaulx-en-Velin entre 2008 et 2014. Talentueux et prometteur, il a ensuite rejoint le club numéro un de la région : l'Olympique Lyonnais. Un véritable rêve pour Koumetio. Durant quatre ans (entre 2014 et 2018), le Gone a gravi les échelons les uns après les autres. Mais il a fini par quitter le nid en 2018. Direction Orléans.

Un club qui n'était qu'une petite étape dans son parcours puisqu'il a ensuite rejoint le Liverpool FC. «Le projet était beaucoup plus convaincant. La mentalité est différente là-bas», avait expliqué le jeune homme à sa signature. Au sein de l'académie club de la Mersey, le Français âgé désormais de 17 ans a évolué avec l'équipe U18 la saison dernière. Il était aussi présent dans le groupe l'UEFA Youth League et il est apparu à une reprise avec l'équipe U21 ainsi que dans le groupe pro pour le match de Carabao Cup face à Arsenal en octobre dernier.

Fan de Virgil van Dijk

Un moment particulier forcément comme il l'avait expliqué au site officiel de Liverpool. «C'était une belle journée. Quand j'ai su que j'allais être avec l'équipe première, c'était fou... j'ai été choqué. J'étais heureux parce que je pensais que c'était grâce à mon travail acharné, j'avais travaillé très dur. Cette nuit-là, j'étais encore plus motivé à travailler plus dur pour avoir plus de chances d'évoluer avec les meilleurs joueurs du monde». De quoi permettre au jeune homme de vivre son rêve tout en continuant sa progression et son apprentissage.

Même s'il a dû composer avec une blessure à l'aine gauche qui l'a éloigné quelques mois des terrains, le joueur d'1m95, qui s'est bien remis, a su s'adapter à Liverpool. Un club où il apporte ses nombreuses qualités. «Sur le terrain, je suis compétitif, vraiment compétitif. En dehors du terrain, je dirais que je suis une personne heureuse, toujours heureuse. Je souris tout le temps, même si les choses ne se passent pas très bien. Ailier gauche par le passé, il évolue à présent au poste de défenseur. Je suis très heureux car je pense que c'est ma meilleure position. J'essaye d'avoir mon propre style mais pour le moment Virgil van Dijk m'inspire vraiment. Je vais au match la plupart du temps et j'aime bien voir Virgil jouer. Parfois, j'essaie de le copier»

Un été 2020 inoubliable

Convaincus par son talent, les pensionnaires d'Anfield lui ont fait signer un premier contrat professionnel le 12 août dernier. «Billy Koumetio a signé son premier contrat professionnel avec le Liverpool FC. Le jeune international français a rejoint les Reds en 2018 alors qu'il était à l'US Orleans. Auparavant, il était dans son club de cœur, l'Olympique Lyonnais. Le défenseur central a joué un rôle impressionnant au cœur des U18 la saison dernière». Une belle marque de confiance pour le Frenchy qui vit décidément un été 2020 fabuleux. En effet, il a été convoqué par Jürgen Klopp pour participer à la pré-saison des Reds en Autriche. Avec Dejan Lovren parti au Zenit et Joel Matip blessé, l'entraîneur allemand a décidé de piocher chez les jeunes et de donner sa chance à Koumetio, entré à la 64e minute lors de l'amical face à Salzbourg.

«La situation parfaite aurait peut-être été d’abord qu'il soit avec les U23. Mais un camp d’entraînement est une belle occasion pour lui, il est bon pour nous de le voir», a confié Klopp. Un jeune élément qui fait une très bonne impression comme l'a rapporté un proche du club au Liverpool Echo. «Il est respectueux, amical et désireux d'apprendre de ses collègues les plus anciens. Il est physique, très impressionnant et il a l'air calme. Il a un bon sens du timing, il est fort et puissant aussi. Il a une bonne vitesse, toutes les qualités que vous recherchez chez un défenseur central.» Des qualités qui n'ont donc pas échappé à Jürgen Klopp et à Liverpool, bien décidés à miser à miser sur Billy Koumetio qui compte être bien plus qu'un tube de l'été.