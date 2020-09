Liverpool : Jürgen Klopp tente le coup Ousmane Dembélé

Liverpool accélère dans cette dernière ligne droite du mercato estival. Après avoir scellé un accord avec le Bayern Munich pour le transfert de Thiago Alcantara, le champion d'Angleterre s'attelle désormais à renforcer son secteur offensif. Si l'intenable trio Salah, Firmino, Mané parait indétrônable aux yeux de Jürgen Klopp, ce dernier souhaiterait tout de même apporter de la qualité pour les épauler ou les suppléer si besoin.

La suite après cette publicité

Si le manager allemand peut s'appuyer sur les seconds couteaux comme Origi, Minamino ou encore Shaqiri, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund prospecte pour dénicher un profil capable de désarçonner les défenses adverses par de la percussion et de la vitesse. La presse anglaise a souvent évoqué ces dernières semaines un intérêt des Reds pour Ismaïla Sarr. Mais, comme pour Abdoulaye Doucouré jadis, Watford se montrerait extrêmement gourmand dans ce dossier.

Jürgen Klopp apprécie beaucoup Ousmane Dembélé

Klopp se pencherait donc sur un plan B à moindre coût, susceptible de répondre à ses exigences sportives. Ce vendredi, Sport révèle ainsi que Liverpool se serait rapproché du FC Barcelone pour Ousmane Dembélé. Le club anglais aurait même contacté officiellement le Barça pour étudier la faisabilité d'un prêt de l'ailier français. Le champion d'Angleterre songerait même à inclure une option d'achat histoire de montrer encore un peu plus sa volonté d'enrôler l'ancien Rennais. Pour Jürgen Klopp, jeter son dévolu sur Ousmane Dembélé à cette période ne demeure pas si farfelu.

En effet, le Barça a besoin de liquidités, et les arrivées récentes de Pedri et Trincão lui apportent encore plus de possibilités sur le plan offensif. Par ailleurs, les débuts en matches amicaux des deux jeunes joueurs laissent entrevoir de belles perspectives pour Ronald Koeman. S'intéresser à un Ousmane Dembélé, qui a multiplié les pépins physiques ces dernières saisons et est en quête de rachat, pourrait s'avérer être un choix judicieux. Jürgen Klopp tient d'ailleurs en haute estime l'international français. Côté Barça cependant, un départ de Dembélé sous forme de prêt ne serait pas à l'ordre du jour à en croire Sport. Mais en mercato tout peut vite évoluer...