AS Rome, Chelsea : les détails du transfert de Tammy Abraham

Alors que le transfert de Tammy Abraham à l'AS Rome en provenance de Chelsea semble se confirmer, notamment avec l'arrivée de Romelu Lukaku chez les Blues et le départ du Romain Edin Dzeko à l'Inter Milan, Sky Italia a dévoilé des détails sur la transaction de l'attaquant anglais de 23 ans ainsi que des détails contractuels.

L'international des Three Lions (6 sélections, 1 but) devrait arriver à Rome vers 13 heures pour sa visite médicale, avant de signer son contrat de 5 ans et toucher un salaire compris entre 4 et 5 millions d'euros. Il s'agirait d'un transfert définitif évalué à 40 millions d'euros par le média italien (plus bonus), Chelsea ayant une clause de rachat de 80 M€, valable à partir de juin 2023.