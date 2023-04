Bayern Munich : Thomas Tuchel veut faire le très gros coup Casemiro

La suite après cette publicité

Un autre visage. Ces dernières années, le Bayern Munich était considéré comme un club sans histoire. L’écurie allemande était encensée pour sa superbe gestion et son art de l’anticipation sur le mercato. Mais petit à petit, la sérénité a fait place à la crispation et aux tensions en coulisses. C’était le cas à l’été 2021 lorsque David Alaba a décidé de rejoindre libre le Real Madrid. Robert Lewandowski est aussi allé au bras de fer pour signer au Barça l’été dernier. Outre ces petits tracas liés au mercato, des problèmes de vestiaire et au sein de la direction sont venus polluer l’atmosphère cette saison.

Tuchel veut un n°6 cet été

Julian Nagelsmann a été le premier fusible à sauter. Oliver Kahn (PDG) et Hasan Salihamidžić (directeur sportif) pourraient suivre. Les joueurs ne sont pas épargnés puisque sept d’entre eux sont menacés. Certains comme Daley Blind ont déjà acté leur départ. Dans le sens inverse, Thomas Tuchel a déjà fait savoir à sa direction qu’il souhaitait deux renforts en priorité pour l’été 2023. Un n°9 et un n°6. Concernant l’attaquant à recruter, les pensionnaires de l’Allianz Arena sont séduits par Victor Osimhen (Naples), Harry Kane (Tottenham) ou encore Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort).

À lire

Mercato : les 7 premières victimes de Thomas Tuchel et du Bayern Munich

Au sujet du milieu de terrain, TT a fait savoir à ses patrons qu’il voulait un vrai guerrier. Un joueur agressif et solide pour évoluer devant la défense et l’aider. Il estime que Konrad Laimer, qui va arriver libre en provenance de Leipzig, Joshua Kimmich et Leon Goretzka n’ont pas le profil qu’il souhaite. Hier, Bild révélait que le technicien allemand pensait à Mateo Kovacic. Un joueur qu’il a croisé à Chelsea et qu’il apprécie. Mais le Croate, sous contrat jusqu’en 2024, n’a pas le profil très défensif que réclame Tuchel.

La suite après cette publicité

Casemiro le fait rêver

D’après les informations de Kicker, l’ancien entraîneur du PSG a un autre nom en tête. Le média allemand révèle qu’il rêve de mettre la main sur Casemiro. Un joueur d’expérience qui l’impressionne beaucoup. C’est lui que Tuchel veut. Mais il risque d’y avoir plusieurs obstacles. Le premier est Manchester United. Les Mancuniens ont mis la main sur lui l’été dernier en signant un gros chèque de 70 millions d’euros bonus compris. On imagine mal les Red Devils le vendre un an plus tard, d’autant que l’international auriverde est un titulaire en puissance.

Les Bavarois devraient donc casser leur tirelire. Ce qu’ils comptent faire pour un n°9 mais pas forcément pour un 6. Ensuite, il faudrait aussi pouvoir offrir un salaire intéressant à Casemiro, qui touche entre 10 et 15 millions d’euros par an à Manchester. Deux points importants au moment des négociations donc. Kicker ajoute qu’en cas d’échec sur ce dossier, le Bayern Munich se lancera sur d’autres pistes. Mais l’ancien joueur du Real Madrid est la priorité de Tuchel à l’heure actuelle. Il reste à savoir si son club réussira ce gros coup.