Aston Villa veut déjà se séparer de Philippe Coutinho

La suite après cette publicité

Le calvaire de Philippe Coutinho se poursuit. Depuis son transfert définitif du Barça chez les Villans jusqu’en 2026 en mai dernier, contre 20 millions d’euros, l’offensif polyvalent de 30 ans a vécu un début de saison difficile, entre les mauvaises performances et les blessures régulières. Le milieu de terrain brésilien, blessé à la cuisse depuis début novembre, ne pouvait pas figurer dans la liste de la Seleção, pour s’envoler au Qatar lors de la Coupe du Monde 2022.

Philippe Coutinho sur le départ

Pourtant, tout avait bien commencé pour l’ex-joueur du Barça, libéré depuis son départ de Catalogne. « C’était une période très difficile pour moi, mais cela m’a rendu plus fort dans ma tête. Il me manquait tellement et maintenant, je ressens l’amour pour le football. Pendant longtemps, je n’étais pas très heureux de jouer au football, mais ici, j’ai de nouveau ressenti du bonheur », avait-il confié au Daily Mail. Mais le retour en forme de Philippe Coutinho n’a pas duré.

À lire

Aston Villa : le début de saison inquiétant de Philippe Coutinho

Steven Gerrard comptait beaucoup sur lui, malgré son début de saison en dent de scie. Mais le départ de la légende des Reds et l’arrivée d’Unai Emery sur le banc des Villans a complètement changé la donne. Selon les informations de Mundo Deportivo, Coutinho ne rentrerait pas dans les plans de l’ex-manager du Paris Saint-Germain. Et, en ce sens, le pensionnaire de Premier League envisagerait de se séparer du joueur formé à Vasco de Gama, au Brésil. Pourtant, Unai Emery compte lui laisser une dernière chance…

La suite après cette publicité

Une dernière chance face à son ancien club

« Il était très impatient d’essayer de me montrer et de nous montrer ses meilleures qualités. La blessure était dans un mauvais moment pour tout le monde, pour lui, pour le club, pour l’équipe. Maintenant, il s’entraîne tous les jours et je le vois vraiment bien s’entraîner. J’attends de lui le meilleur Coutinho possible », a prévenu Emery, avant la réception de Liverpool, son ancien club qui l’a révélé mondialement, ce lundi (18h30), pour la reprise de la saison.

« Pour lui, ce lundi, ce sera un match spécial contre Liverpool et je pense qu’il va être dans l’équipe. Il n’est pas prêt à jouer 90 minutes, mais j’ai hâte de voir lui sur le terrain, dans les matchs et avec sa qualité, il peut beaucoup nous aider », a d’ailleurs ajouté le technicien espagnol. Philippe Coutinho aura donc gros à jouer pour la reprise de la Premier League, alors que la presse anglaise l’envoie déjà en Major League Soccer, aux États-Unis, ou dans le Championnat brésilien, dès le mois de janvier prochain.