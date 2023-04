Premier League : vainqueur de Leicester, Manchester City met la pression sur Arsenal

S’il y a bien une équipe en forme de l’autre côté de la Manche, c’est bien Manchester City. Vainqueurs de leurs neuf dernières rencontres toutes compétitions confondues, et avec la manière (34 buts marques, 3 concédés seulement), les Skyblues se devaient de confirmer cette belle série à domicile face à une équipe de Leicester malade, puisqu’elle n’a plus connu la victoire depuis le 11 février dernier (v. Tottenham) et actuellement relégable avant le déplacement à l’Etihad Stadium.

Et dès le début de la rencontre, les locaux faisaient respecter la logique : en effet, John Stones, déjà étincelant contre le Bayern Munich en milieu de semaine, confirmait son regain de forme sur une belle frappe pour tromper Daniel Iversen (1-0, 5e). Il fallait attendre quelques minutes dans la foulée de l’ouverture du score pour voir Erling Haaland doubler la mise sur un penalty sifflé à la suite d’une main mal maîtrisée par Wilfried Ndidi, crucifiant le portier danois, pourtant parti du bon côté (2-0, 13e).

Haaland, encore lui

Le buteur norvégien s’illustrait une seconde fois devant ses supporters : bien lancé dans la profondeur, l’international aux 23 sélections (21 buts) ne se faisait pas prier pour trouver le chemin des filets d’un subtil piqué (3-0, 25e). Alors que la rencontre semblait être une promenade de santé pour les hommes de Pep Guardiola, le technicien catalan décidait de faire tourner son effectif, profitant du large avantage au score pour un peu de rotation avant le déplacement important à Munich pour le quart retour de C1.

Néanmoins, cela permettait aux Foxes de remettre le pied sur le ballon et même réduire l’écart dans le dernier quart d’heure : à la suite d’un corner mal défendu par Stones et consorts, Kelechi Iheanacho se retrouvait seul pour pousser le cuir dans le but vide (3-1, 75e) et redonner un petit espoir aux siens. Ce dernier était anéanti par l’excellent Ederson, auteur de trois arrêts avant d’être sauvé par le poteau (90+1e). Score final : 3 buts à 1. City glane trois points et de la confiance pour mettre la pression sur Arsenal, en déplacement à West Ham ce dimanche, Leicester reste avant-dernier du championnat.