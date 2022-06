Rennes : ça se complique sérieusement pour Jason Denayer

La suite après cette publicité

Ce lundi 20 juin, West Ham vient d'officialiser l'arrivée du défenseur international marocain Nayef Aguerd. Véritable pilier du Stade Rennais depuis son arrivée il y a deux ans, le roc défensif marocain va beaucoup manquer à Bruno Genesio la saison prochaine. Florian Maurice s'est mis en quête de lui trouver un remplaçant depuis quelques semaines maintenant.

Si la piste Jason Denayer a été creusée très sérieusement par le club breton qui a même fait une proposition orale au joueur, l'international belge, qui est en fin de contrat à l'OL au 30 juin, n'a plus donné signe de vie au club breton depuis quelques jours selon nos informations. De quoi laisser présumer que la piste a pris du plomb dans l'aile, d'autant que le nom de Denayer revient avec insistance en Angleterre, en Espagne mais surtout du côté du Besiktas. Pas de quoi ébranler le directeur sportif des Rouge et Noir qui a d'autres cibles plus abordables sur le plan salarial que le Diable Rouge, à commencer par Kim Min-Jae (25 ans), le colosse de Fenerbahçe (1m90, 86 kg), comme nous vous l'avons révélé un peu plus tôt dans la journée.