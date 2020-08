Chelsea : Thiago Silva a passé sa visite médicale

C'est officiel depuis quelques heures. Le Paris Saint-Germain a confirmé le départ de son défenseur Thiago Silva, en fin de contrat cet été. Mais à 35 ans, ce dernier ne compte pas mettre fin à sa carrière et sauf grande surprise, c'est du côté de Londres qu'il va continuer à jouer puisque Chelsea est sur le point de le recruter.

D'après les informations de Sky Sports, l'ancien capitaine du Paris SG vient d'ailleurs de passer sa visite médicale à Milan. Le principal concerné devrait ensuite s'envoler pour Londres vendredi avant d'être isolé quatorze jours, comme le veut le protocole oute-Manche, et de signer son contrat d'un an, avec éventuellement une année de plus en option.