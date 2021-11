Lionel Messi juge le retour de Cristiano Ronaldo à MU

Dans un entretien accordé à Marca, l'attaquant du Paris Saint-Germain Lionel Messi a été interrogé sur le rendement de son ancien adversaire en Liga Cristiano Ronaldo, revenu à Manchester United l'été dernier. La Pulga loue la vitesse d'adaptation du quintuple Ballon d'Or pour son retour en Angleterre (9 buts et 2 passes décisives en 13 matches TCC), malgré quelques difficultés en Premier League.

La suite après cette publicité

«United est une équipe très forte avec de grands joueurs. Cristiano connaissait déjà le club, mais c'était à un autre stade et maintenant il s'est adapté de manière impressionnante. Depuis le début, il a marqué des buts comme d'habitude et n'a eu aucun problème d'adaptation. En Premier League, il n'est pas aussi bon que nous le pensions tous, mais c'est une compétition très difficile et très équilibrée dans laquelle les choses tournent en rond. Après décembre, les choses changent beaucoup et tout peut arriver», a-t-il expliqué au quotidien espagnol.