Premier League : Aston Villa s'offre Everton

Ce samedi, Aston Villa recevait Everton dans le cadre de la 2eme journée de Premier League. Un match dans le match puisque c'était aussi l'occasion de voir s'opposer sur les deux bancs Frank Lampard d'un coté et Steven Gerrard de l'autre. Comme au bon vieux temps.

Et à ce petit jeu, c'est l'ancien capitaine emblématique de Liverpool qui a remporté la partie. Son équipe s'est imposée et se relance parfaitement après sa défaite face à Bournemouth lors de la première journée (0-2). Danny Ings et Emiliano Buendia sont les buteurs côté Aston Villa alors que Lucas Digne d'un CSC a relancé la fin de match. En vain. Les Toffees, eux, chute une nouvelle fois après leur défaite face à Chelsea le week-end dernier.