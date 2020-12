FIFA-The Best - Meilleur joueur 2020 : les 3 finalistes sont connus

Créateur du célèbre Ballon d'Or, France Football a décidé de ne pas décerner le prestigieux prix cette année. Du côté de la FIFA, malgré l'arrêt des compétitions, les différents reports et annulations on considère que les joueurs de foot méritent tout de même d'être récompensés. Remis chaque année par le conseil d'administration de la FIFA, depuis 2016, les prix The Best FIFA Football Awards™ 2020 seront cette année remis lors d'une cérémonie organisée le 17 décembre. Déterminés à l’issue d’une procédure de vote réunissant à la fois les voix des capitaines et des sélectionneurs ou sélectionneuses de toutes les équipes nationales de la planète, les suffrages en ligne des supporters, ainsi que les choix d’un panel de plus de 200 représentants des médias, les lauréats seront bientôt désignés.

Ouverts du 25 novembre au 9 décembre, les votes ont d'ores et déjà désigné trois finalistes dans chaque catégorie. Pour celle de Joueur de l'année, Cristiano Ronaldo (champion d'Italie avec la Juventus), Lionel Messi (auteur d'une saison blanche avec le FC Barcelone) et Robert Lewandowski (champion d'Allemagne, vainqueur de la Coupe d'Allemagne et vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern) forment le podium. Il faudra encore attendre six jours pour connaître l'identité du vainqueur. L'an passé, Lionel Messi avait remporté le trophée, devant Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo.