Premier League : Manchester City s'impose contre Everton et fait le plein de confiance avant le PSG

Après les probantes victoires de Chelsea contre Leicester (3-0) et de Liverpool contre Arsenal (4-0), la douzième journée de Premier League se poursuivait, ce dimanche à 15 heures. Opposé à Everton et avant d'accueillir le Paris Saint-Germain, mercredi prochain, en Ligue des Champions, Manchester City se devait de suivre le rythme imposé par ses concurrents directs en championnat et ainsi faire le plein de confiance. Pointant à six longueurs des Blues, leaders, le champion en titre voulait confirmer après le derby victorieux contre Manchester United à Old Trafford. De son côté, Everton, onzième au coup d'envoi, restait sur une série inquiétante avec une seule victoire sur les sept derniers matches (4 défaites, 2 nuls). Sous la houlette de son nouvel entraîneur Rafael Benitez, Everton se présentait donc en 4-4-1-1 où Townsend soutenait Richarlison, présent en pointe. En face, Pep Guardiola optait pour un 4-3-3 où Sterling, Foden et B. Silva formaient le trio d'attaque.

La suite après cette publicité

À l'Etihad Stadium, les Skyblues prenaient, comme à leur habitude, le contrôle du jeu et se montraient rapidement dangereux. Servi sur le côté droit, Sterling prenait Digne de vitesse et adressait un centre piqué au second poteau. Lobé, Godfrey voyait finalement Foden manquer de peu la lucarne sur sa reprise de la tête (11e). Maître dans l'entrejeu, City accélérait ses transmissions pour tenter de déstabiliser le bloc dense mis en place par les Toffees mais les coéquipiers d'Allan bloquaient parfaitement l'axe du jeu. Passant alors par les côtés, Foden adressait un centre enroulé à destination de Sterling mais le buteur des Three Lions ne parvenait pas à rabattre suffisamment la trajectoire du ballon (28e). Au fil des minutes, la pression mancunienne s'intensifiait. Trouvé par Cole Palmer dans l'intervalle, Silva armait une frappe croisée, bien détournée par Pickford. À la retombée, Gündogan tentait une tête en première intention mais trouvait la barre du dernier rempart d'Everton (29e). Pas de quoi freiner les ardeurs mancuniennes. Esseulé aux vingt mètres, Cole Palmer mettait une nouvelle fois Pickford à contribution (30e).

La merveille de Cancelo, le missile de Rodri !

Dépassé par la maitrise collective des Citizens, Everton était même tout proche de commettre l'irréparable mais la charge de Keane sur Sterling, à la limite de la surface, était finalement jugé licite. Malgré plusieurs minutes de tergiversation et l'intervention de la VAR, Stuart Atwell, l'arbitre de la rencontre demandait aux 22 acteurs de reprendre le jeu (36e). Une légère coupure qui n'estompait pas la pression mise par les mancuniens, ultras dominateurs au cours du premier acte (80% de possession de balle, 9 tirs à 3). Plus encore, le champion en titre allait finalement trouver la faille sur un éclair de génie signé Cancelo. À plus de trente mètres dans l'axe, le latéral Portugais offrait une merveille de passe en profondeur de l'extérieur du droit. Au point de penalty, Sterling n'avait plus qu'à prolonger du plat du pied pour trouver la lucarne droite et tromper Pickford (1-0, 44e). Dominateurs sans partage, Manchester City asphyxiait les Toffees et rentrait en tête à la pause (1-0).

Au retour des vestiaires, les hommes de Pep Guardiola conservaient leur impressionnante maîtrise collective. Faciles techniquement et souverains dans le duel, les Skyblues étouffaient les coéquipiers de Digne. Une emprise logiquement récompensée peu avant l'heure de jeu. Et de quelle manière ! Profitant d'une mauvaise relance d'Allan, Rodri déclenchait une terrible frappe se logeant dans la lucarne d'un Pickford impuissant (2-0, 55e). Insatiable, City repartait à l'attaque. Décalé par Cole Palmer, Cancelo trouvait Mahrez, tout juste entré en jeu, mais ce dernier manquait totalement la cible (60e). Face à des Toffees inoffensifs, les Citizens géraient tranquillement la fin de rencontre. Après les tentatives de Cole Palmer (75e) et Sterling, pourtant seul face au but (79e), Silva, opportuniste, parachevait finalement le succès des siens (3-0, 86e). Grâce à cette victoire ne souffrant d'aucune contestation (3-0), Manchester City retrouve sa deuxième place en Premier League, à trois points du leader Chelsea. Une prestation aboutie permettant aux hommes de Pep Guardiola de faire le plein de confiance avant de recevoir, mercredi prochain, le PSG, pour le choc de la cinquième journée des phases de poules de Ligue des Champions. De son côté, Everton continue de marquer le pas et reste englué à la 11e place avant de se déplacer sur la pelouse de Brentford.

Le classement complet de Premier League

Le classement des buteurs

Le classement des passeurs

Les compositions officielles au coup d'envoi

- Manchester City

- Everton