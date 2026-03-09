Les joueurs de l’OL sont à bout de souffle !

L’OL n’avance plus en Ligue 1. En difficulté ces dernières semaines avec des défaites frustrantes lors de matches importants (Strasbourg, Marseille), les Gones ont aussi été éliminés en quarts de finale de Coupe de France face au RC Lens après une séance de tirs au but cruelle au Groupama Stadium. Après toutes ces déconvenues, le club rhodanien se devait de se relever ce dimanche à domicile face au Paris FC. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour les coéquipiers de Moussa Niakhaté. Soporifiques et auteurs d’un match mauvais dans l’ensemble, les Lyonnais n’ont pas pu faire mieux qu’arracher le nul dans les ultimes instants de la rencontre sur penalty (1-1). Un dénouement frustrant et qui aurait pu être différent si Paulo Fonseca avait décidé d’aligner son équipe-type au début de la rencontre.

Déjà privé de plusieurs cadres sur blessure, le coach portugais avait décidé de laisser Endrick, Nartey, Tolisso et Yaremchuk sur le banc ce dimanche soir. Après la rencontre, l’entraîneur de 52 ans s’est justifié sur ce choix et a déclaré qu’il n’avait pas d’autres choix vu la fatigue de ses joueurs, qui avaient déjà joué jeudi soir : « Pavel (Sulc), Afonso (Moreira), Malick (Fofana), Ernest (Nuamah)… Ils nous manquent beaucoup de joueurs qui sont importants pour nous. Des retours après la trêve ? On espère que oui. Après, pour Endrick, Tolisso, Yaremchuk, ils étaient très très fatigués. C’était impossible de commencer avec eux. Mais c’est comme ça. On a beaucoup de joueurs qui manquent offensivement. Ceux qui sont là étaient fatigués, pas capables de commencer, c’est comme ça. (…) Les jeunes ont eux besoin de temps. »

Les confidences alarmantes de Niakhaté et Tolisso

Ayant déjà un effectif réduit, l’OL paye les blessures de Sulc, Moreira, Fofana et Nuamah qui sont largement pesantes offensivement. Même en défense, les Gones sont privés de Ruben Kluivert et Ainsley Maitland-Niles, ce qui force Fonseca à aligner les mêmes défenseurs constamment depuis des semaines. Présent dans le onze depuis le début de la saison hormis lors de la CAN, Moussa Niakhaté a, heureusement, été épargné par les blessures. Pourtant, le roc sénégalais n’a pas caché après le match que la fatigue se fait ressentir du côté de Lyon : « essentiellement de la fatigue ? Ouais, franchement, ça commence à être dur physiquement. On l’a senti dès la première mi-temps, on a essayé de mettre de l’intensité dès le début du match. Mais on a eu un petit coup de pompe, c’était dur de faire les efforts. Quand vous voyez certains joueurs sur le banc (Tolisso, Endrick), ce n’est pas parce qu’on ne respecte pas le PFC. Bien au contraire, la Ligue 1 reste notre priorité. Mais quand certains ne peuvent pas démarrer, c’est comme ça. On est contents des joueurs qui les ont remplacés. » Sur le banc au coup d’envoi, Corentin Tolisso est celui qui a permis à Lyon d’aller chercher le point du nul ce soir.

Après le match, Tolisso a expliqué qu’il ne pouvait pas commencer la rencontre. Sur les rotules, le champion du monde 2018 a préféré se reposer avant le 8e de finale aller face au Celta de Vigo en Ligue Europa comme il l’a expliqué à Ligue 1+ : « après Lens, j’étais vraiment atteint physiquement et je sentais que ça pouvait "péter" à tout moment. J’ai eu une discussion avec le coach et avec les docteurs aussi. Je sais que j’ai un passé assez lourd au niveau blessure, donc j’essaye de faire attention et d’essayer d’être à fond pour l’équipe. Aujourd’hui, je sais que si j’avais commencé le match, je n’aurais pas été à 100%. Je ne veux pas tricher et handicaper l’équipe. Je savais que j’allais avoir quelques minutes et qu’il fallait que je donne tout durant ces minutes. J’espère que le fait de ne pas avoir commencé aujourd’hui, ça va me permettre de bien récupérer pour justement être à 100% jeudi et donner le maximum jeudi. » Lyon est exténué. Problème, après avoir déjà raté les derniers gros matches, l’OL n’a pas le droit à l’erreur pour sa double confrontation en Ligue Europa face à Vigo. En Ligue 1, Marseille est repassé devant et Rennes n’est plus qu’à trois points. Vous l’aurez compris, la fatigue et les blessés jouent un bien vilain tour aux Rhodaniens depuis plusieurs semaines. Vivement le repos et les retours de l’infirmerie…