Aston Villa : Philippe Coutinho garde un bon souvenir du FC Barcelone

Parti en prêt à Aston Villa en janvier dernier, Philippe Coutinho (29 ans) retrouve des couleurs sous le maillot de l'actuel 13e de Premier League. Un renouveau faisant suite à un passage plus que contrasté en Catalogne où le Brésilien n'a jamais su réellement tirer son épingle du jeu avec les Blaugranas. Dans un entretien accordé à ESPN, l'ancien de Liverpool a malgré tout affirmé ne pas regretter d'avoir quitté les Reds pour rejoindre le Barça : «il y a des moments où vous devez prendre des décisions, et l’un de mes plus grands rêves était de jouer pour Barcelone. A ce moment-là, j’avais une décision à prendre et je ne la regrette pas».

La suite après cette publicité

Performant avec les Villans, celui qui totalise 2 buts et 2 passes décisives en 5 rencontres de championnat depuis son arrivée a par ailleurs confirmé se sentir très bien du côté d'Aston Villa : «je suis très heureux. C’était un de mes souhaits, revenir jouer ici en Angleterre et jouer en Premier League une fois de plus. J’ai cette opportunité et je suis très heureux». Un bonheur accentué par ses retrouvailles avec son ancien coéquipier à Liverpool Steven Gerrard, désormais entraîneur : «je l’ai toujours admiré (…) Ce fut un honneur de faire partie de sa carrière en tant que joueur, et maintenant, en tant qu’entraîneur, je me sens encore plus honoré».