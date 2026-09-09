Lille : le message d’excuse d’Ethan Mbappé

Étincelant et passeur décisif face au Betis en première période, Ethan Mbappé a complètement craqué au retour des vestiaires. Juste après le troisième but inscrit par le Betis face au LOSC (2-3), le jeune milieu offensif a assené un coup de coude au défenseur Natan, qui était venu le chambrer. Logiquement expulsé, le petit frère de Kylian a tenu à présenter ses excuses.

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« Je tiens à m’excuser auprès de mes coéquipiers, staff, supporters pour ce geste inacceptable. La défaite est entièrement de ma faute, j’en prends la responsabilité. J’ai laissé mes coéquipiers en difficulté dans la plus grande des compétitions. Désolé », a-t-il posté dans une story publiée sur son compte Instragram. Reste que l’UEFA a de fortes chances de le sanctionner durement. Pour rappel, la Ligue 1 punit généralement ce type d’agression par trois matches de suspension.