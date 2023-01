Chelsea : Mykhaylo Mudryk impressionne déjà en Angleterre !

La suite après cette publicité

D’abord annoncé du côté de son club de cœur, Arsenal, Mykhaylo Mudryk a finalement rejoint le rival Chelsea contre un chèque de 100 millions d’euros, variables incluses (70 M€ et 30 en bonus). Il s’agit du plus gros transfert du mercato hivernal, bien devant Cody Gakpo (ex-PSV Eindhoven) à Liverpool (42 M€) et les deux arrivées chez les Bleus, en les personnes de Benoît Badiashile (ex-AS Monaco) et Noni Madueke (ex-PSV). Avec l’arrivée de l’attaquant ukrainien du côté de Stamford Bridge, où il était déjà en tribunes durant la petite victoire face à Crystal Palace (1-0), Chelsea a salé un peu plus son addition, puisque le club présidé et co-dirigé par l’Américain Todd Boehly a dépensé pas moins de 500 millions d’euros pour renforcer l’effectif de Graham Potter.

Pourtant, l’arrivée du numéro 10 du Shakhtar Donetsk n’a pas ravi tout le monde de l’autre côté de l’Angleterre. En effet, en plus de l’indemnité de transfert jugée exagérée, les contrats à très long terme proposés par les Blues sont également dans l’œil du cyclone, et ce même si la direction londonienne respecte les lois de la FIFA. En effet, Mudryk est aujourd’hui lié au CFC jusqu’en juin 2031, de quoi repousser les prétendants lors des prochains mercatos. Mais lors du déplacement samedi après-midi à Anfield pour y affronter Liverpool dans le cadre de la 21e journée de Premier League (0-0), l’international de la Zbirna aux 6 sélections n’a pas beaucoup attendu pour éclabousser l’antre de la Mersey de son talent balle au pied.

Steven Gerrard impressionné par Mykhaylo Mudryk

«Il m’a un peu rappelé Arjen Robben»

Entré en jeu face aux Reds à la 55e minute à la place du jeune Lewis Hall, Mykhaylo Mudryk a eu quelques difficultés, d’abord, à trouver ses marques dans le couloir gauche, où il est accompagné de Marc Cucurella. Mais après deux ballons approximatifs, le natif de Krasnohrad a rapidement montré ses réelles qualités sur le rectangle vert : en effet, il a été omniprésent sur son flanc, que ce soit à la construction dans sa propre moitié de terrain ou dans le dernier ou avant-dernier geste dans la zone de vérité adverse. Virevoltant et à l’aise techniquement, le deuxième ukrainien à porter le maillot bleu après Andriy Shevchenko en a fait voir de toutes les couleurs à James Milner, qui a même sanctionné d’un jaune après l’avoir fauché après l’heure de jeu.

Entre sons slalom dans la défense avant de trouver le petit filet extérieur, ses pointes de vitesse et ses appels au second poteau, à peine trop courts, pour reprendre les centres de Ziyech, la prestation de Mudryk a fait réagir plusieurs observateurs du ballon rond anglais, dont une ancienne gloire de Liverpool, Steven Gerrard : «il a l’air d’un vrai joueur, certains de ses gestes aujourd’hui sont exceptionnels. Il m’a un peu rappelé Arjen Robben, son premier contact n’était pas bon, mais à partir de là, son jeu de jambes, sa rapidité, sa façon de manipuler le ballon, je serais très excité si j’étais à Chelsea», avait-il déclaré à l’antenne de BT Sports. Un bol d’air frais qui pourrait aider l’actuel 10e de PL à quitter le bas de la première partie de tableau et se relancer dans la course à l’Europe…