L'OL touche au but pour Emerson Palmieri

Entre résultats sportifs décevants et ambiance délétère au sein du club et du vestiaire après l'affaire Marcelo, le début de saison de l'Olympique Lyonnais est délicat. Un grand ménage de l'effectif s'annonce dans ces deux dernières semaines de mercato. Il va y avoir des départs, à commencer par Marcelo, envoyé en National 2, et peut-être d'autres en cas d'offre pour des éléments comme Houssem Aouar, Thiago Mendes, Islam Slimani ou encore Maxwel Cornet.

Mais il faudra également remplacer tous les partants et ça commence surtout par le recrutement d'un latéral gauche. Cornet n'est pas expérimenté à ce poste, le Brésilien Henrique n'a pas convaincu Peter Bosz et le jeune Melvin Bard est parti du côté de Nice. Deux pistes se dessinaient. Il y avait d'abord celle menant à Emerson Palmieri, comme nous vous le révélions le 1er août, puis celle allant vers Layvin Kurzawa.

Emerson espéré face à Clermont ce week-end

La direction des Gones faisait du récent champion d'Europe avec l'Italie sa priorité et malgré la présence de Naples dans ce dossier, c'est l'OL qui a eu le dernier mot. À en croire les informations de L'Equipe, le gaucher de Chelsea âgé de 27 ans va débarquer en France. Il est même attendu dès demain pour passer sa visite médicale. Un accord a été trouvé avec Chelsea dans le cadre d'un prêt d'une saison sans option d'achat.

Emerson voulait également rejoindre les Rhodaniens et il pourrait rapidement être sur le terrain puisque sa présence face à Clermont est souhaitée. Il faudrait pour cela rapidement régler les derniers détails, ce qui ne devrait pas poser de problème. Voilà une recrue de poids pour l'OL afin de rectifier le tir et offrir à Peter Bosz un effectif de meilleur qualité. L'international italien était certes en perte de vitesse à Chelsea mais il est tout de même double champion d'Europe entre l'Euro remporté avec la sélection et la Ligue des Champions soulevé en mai dernier avec le club anglais.