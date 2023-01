AC Milan : Paolo Maldini et Frederic Massara naviguent en eaux troubles

La suite après cette publicité

«Certes les dernières performances nous mettent en difficulté, certaines situations devront être améliorées. Nous devons réagir. Nous ne pourrons probablement plus gagner le Scudetto, notre Scudetto sera la Ligue des Champions. Nous allons travailler pour retrouver le jeu qui fonctionnait jusqu’à il y a 20 jours. Le prochain défi est le derby, nous devons être prêts à jouer un grand match», s’est lamenté Stefano Pioli. L’AC Milan qui bataille avec le Napoli pour conserver son statut de champion, semble désormais être un bien lointain souvenir. Pire encore, depuis la fin de la longue trêve internationale, les Rossoneri n’ont remporté qu’une seule rencontre en championnat - face à la Salernitana (1-2) et restent surtout sur deux larges revers marquants : contre la Lazio Rome (4-0) et Sassuolo (2-5). Sans oublier la claque prise par le rival milanais en Supercoupe d’Italie (3-0) et l’élimination en prolongation de la Coppa face à un Torino réduit à dix (0-1).

«Je pense à beaucoup de choses. Tout ce qui a fonctionné pour nous pendant ces deux années, qui nous a permis de jouer un bon football, ne fonctionne pas en ce moment. Si vous voulez changer les résultats, vous devez changer quelque chose. Je prendrai les décisions appropriées pour aider l’équipe à avoir plus d’énergie, à avoir plus d’équilibre dans les deux phases du jeu», a déclaré l’entraîneur italien après la terrible désillusion face à Sassuolo dimanche (2-5) à San Siro. Des changements sont attendus mais pourtant, voilà plusieurs semaines désormais que les bruits sont bien différents en interne. A moins de 24 heures du gong final dans ce mercato d’hiver, l’AC Milan, dirigée par le duo Paolo Maldini - Frederic Massara, ne parait pas bouger le petit doigt pour guérir les maux d’une équipe plus que jamais malade. La marge de manœuvre est qui plus est basse, sachant que la direction a prolongé, en octobre dernier, le bail de Pioli jusqu’en juin 2025.

À lire

L’AC Milan va passer à l’attaque pour Allan Saint-Maximin

Un mercato hivernal bien trop calme…

Retour six mois en arrière. L’AC Milan réalisait un mercato prometteur, tourné vers l’avenir avec l’arrivée d’un duo 100% belge composé de Charles De Ketelaere (21 ans) et Aster Vranckx (19 ans), mais aussi les signatures du défenseur allemand Malick Thiaw (21 ans) et du latéral américain Sergiño Dest (22 ans). Sans oublier les retours de prêt des jeunes milieux Tommaso Pobega (22 ans) et Yacine Adli (21 ans). Résultat de ce beau projet, ces jeunes jouent très peu notamment De Ketelaere qui a du mal à trouver sa place. Si le talent est indéniable, il ne semble pas encore prêt à endosser un costume de titulaire régulier dans l’attaque milanaise. Il n’a d’ailleurs débuté qu’à six reprises sur ses 17 apparitions en championnat cette saison. Certains tifosi pointent déjà du doigt la jeune recrue belge, étant donné le montant déboursé pour s’attacher ses services (32 millions d’euros). En plus des blessures et le nombre d’internationaux partis au Qatar, les Rossoneri payent donc aussi un politique de recrutement beaucoup trop axée sur la jeunesse et le manque de solutions expérimentées sur le banc est criant dans une situation de crise.

La suite après cette publicité

Du coup quid de la fenêtre glaciale d’hiver ? Pas grand chose finalement. La direction milanaise s’est surtout occupée à négocier pour prolonger les cadres de l’équipe comme Ismaël Bennacer, officialisée le 12 janvier dernier et continue de discuter avec Olivier Giroud et Rafael Leão. Pendant ce temps, les rumeurs de véritables renforts hivernaux se sont faites rares. Hormis l’arrivée du portier colombien Devis Vásquez, venu pallier la blessure de Mike Maignan, l’AC Milan n’enregistre aucune autre arrivée. Un temps concerné par la pépite brésilienne Ângelo Gabriel ou des gardiens Sergio Rico et Marco Sportiello, le Milan n’a rien finalisé, tout comme les dossiers Nicolò Zaniolo ou Hakim Ziyech : la première piste a été abandonnée en raison de la concurrence anglaise, tandis que la seconde est toujours en suspens. A noter que selon nos informations, le club italien a manifesté un intérêt concret pour Allan Saint-Maximin, et devrait formuler une offre dans les prochaines heures. Pour l’heure, Paolo Maldini a affirmé qu’il «n’allait pratiquement rien faire sur le marché des transferts d’hiver», après avoir déjà promis le calme plat au début du mois. Une réunion a néanmoins eu lieu entre Paolo Maldini, Frederic Massara et le nouveau PDG du club Giorgio Furlani après la défaite contre les Neroverdi hier.