Liverpool : Trent Alexander-Arnold absent plusieurs semaines

Coup dur pour Liverpool. Si les Reds ont glané un succès très important dans la course au titre sur la pelouse d'Arsenal mercredi (2-0), Jürgen Klopp a également perdu Trent Alexander-Arnold pour quelque temps. Le latéral droit de 23 ans, qui a vécu une partie mouvementée face à la fougue de Gabriel Martinelli à l'Emirates, s'est en effet blessé aux ichio-jambiers. L'international anglais manquera ainsi le quart de finale de FA Cup contre Nottingham Forest ce dimanche, déclarant également forfait pour le rassemblement des Three Lions en cette fin mars.

« Remplacer Trent est difficile, mais possible. Nous avons James Milner et Joe Gomez et théoriquement nous pouvons également changer le système. Trent est si influent, mais Milner a incroyablement bien réussi dans le passé. Nous verrons comment Milly est pour dimanche », a de son côté indiqué le manager de Liverpool en conférence de presse, en profitant pour à nouveau réclamer l'adoption des cinq remplacements autorisés par match à la Premier League. Le club de la Mersey espère pouvoir compter sur TAA pour ce qui pourrait bien être le match du titre en Angleterre, le 10 avril prochain, contre Manchester City.