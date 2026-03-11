Real Madrid : mais qu’arrive-t-il à Dean Huijsen ?

En ce moment, c’est tout le Real Madrid qui va mal. Il n’y a pas un cas pour rattraper l’autre. A peine arrivé, Alvaro Arbeloa est déjà sur la sellette, insuffisamment considéré par son vestiaire, qui remet également en doutes les méthodes de préparation physique du staff technique et de soins du staff médical. Les blessures se multiplient depuis un long moment maintenant, en témoigne la très longue absence de Rodrygo, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe du genou droit. Kylian Mbappé, meilleur joueur du club depuis le début de la saison, a aussi des soucis au genou pour un petit moment, alors que se présentent les 8es de finale de Ligue des Champions. Enfin, certaines individualités sont nettement en dessous de leur niveau attendu.

On peut évoquer le cas d’Antonio Rüdiger, plus préoccupé à casser ses adversaires qu’à défendre. L’Allemand est loin d’être le seul, surtout en défense. Depuis plusieurs mois, Dean Huijsen n’est que l’ombre de lui-même. Celui qui a tout de même été recruté pour 62 M€ en provenance de Bournemouth l’été dernier enchaîne les prestations fragiles, voire ratées. Ses excellents débuts durant le Mondial des Clubs, où il avait affiché solidité, personnalité et autorité, comme s’il jouait au Real Madrid depuis des années, sont désormais un lointain souvenir. Pour certains observateurs, il faut remonter à la gifle (5-2) reçue sur la pelouse de l’Atlético de Madrid en Liga le 28 septembre. Ce jour-là dans un contexte hostile, il a connu sa première désillusion avec le Real.

La dégringolade depuis l’automne

Le défenseur de 20 ans n’était pas là lors de la déroute contre le PSG en Coupe du Monde des Clubs (4-0), expulsé contre le BvB au match précédent. Sa performance contre Liverpool quelques semaines plus tard en Ligue des Champions est venue ajouter quelques doutes dans sa capacité à répondre présent dans les grands soirs. Ce qui pouvait s’apparenter au début à un mauvais passage dans sa période d’apprentissage s’est transformé en profonde crise de croissance. Quelques pépins physiques ne l’ont pas aidé, pas plus que les prestations collectives souvent poussives du Real Madrid, et une défense qui a du mal à se stabiliser entre les présences successives de Rüdiger, Militao et Asencio. Plus récemment, il a été épinglé pour un post à caractère raciste où il s’est vite excusé.

Face à Getafe (défaite 1-0) il y a un peu plus d’une semaine, ce sont carrément des sifflets à son égard qui sont tombés du Santiago Bernabéu. Pas de quoi lui redonner confiance, lui qui a affiché une fébrilité inhabituelle et une imprécision franchement inquiétante. Alvaro Arbeloa y voit un problème de jeunesse et de digestion d’un premier gros transfert. «Je me souviens de ce qui a été dit à propos de Vinicius à son arrivée, et regardez-le aujourd’hui, avec deux Ligues des Champions à son actif, il est l’un des meilleurs joueurs au monde, expliquait le technicien espagnol en conférence de presse la semaine dernière. Nous devons faire preuve de beaucoup de patience. Jouer au Real Madrid, c’est jouer dans le club le plus exigeant du monde, ce n’est pas comme n’importe quel autre club».

Il joue gros contre City

Suspendu le week-end dernier lors de la victoire arrachée au Celta de Vigo (2-1), Huijsen devrait retrouver le onze de départ lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions très attendu contre Manchester City (ce soir, 21h), dans un Bernabéu frustré. «J’aimerais que les supporters comprennent ce que chaque joueur représente. Les chérir, les encourager et surtout leur demander de travailler. Et de faire des efforts. Les encourager à faire des erreurs, car ils en feront ; le football est un sport où l’on fait des erreurs. De grandes soirées nous attendent avec eux», poursuivait Arbeloa. Pour la presse espagnole, Huijsen (28 apparitions toutes compétitions confondues, 1 but et 2 passes décisives) se trouve même à un tournant de sa saison. Sa présence dans la prochaine liste de Luis de la Fuente, la dernière avant le Mondial, n’est pas assurée.

