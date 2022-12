JT Foot Mercato : les adieux déchirants des stars de la Coupe du Monde

La suite après cette publicité

Clap de fin pour les légendes

Cette Coupe du monde 2022 au Qatar marque la fin d'une incroyable époque marquée par les deux légendes du ballon rond : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui tous deux disputent leur dernier Mondial. Si l'Argentin poursuit son rêve de soulever le seul trophée qu'il manque à son palmarès, CR7 a vu ce rêve s'envoler après l'élimination du Portugal face au Maroc. Le quintuple Ballon d'or était inconsolable au coup de sifflet final et a regagné le vestiaire en larmes. Son rêve ultime a pris fin et il va désormais devoir se concentrer sur son avenir, lui qui est actuellement sans club. Une très triste fin de carrière pour cette légende du ballon rond. La veille, c'est Neymar Jr qui a aussi vu son rêve être brisé avec l'élimination du Brésil face à la Croatie au terme d'une séance de tirs au but à laquelle l'intéressé n'a même pas participé. Le joueur de 30 ans a confié être « psychologiquement détruit », lui qui a laissé planer le doute sur son avenir international. Agé de 38 ans, le capitaine de la Seleção, Thiago Silva, a certainement aussi disputé sa dernière compétition. Au tour précédent, c'est le serial buteur polonais Robert Lewandowski qui a dit adieu à la Coupe du monde, éliminé par la France. Enfin, l'intéressé a quand même confié vouloir continuer si son corps le lui permettait. En 2026, Robert Lewandowski sera âgé de 38 ans. Quand on voit ce que réalise Luka Modric avec la Croatie, ce rêve semble permis.

Joško Gvardiol plaît beaucoup à l'Europe

C'est l'une des révélations de ce Mondial 2022 au Qatar : le défenseur Joško Gvardiol ! Si le roc défensif du RB Leipzig était déjà pisté par de nombreux cadors européens, ses performances avec la Croatie ont définitivement convaincu ses prétendants de passer à l'attaque. Trois clubs ont déjà soumis une proposition ferme à Leipzig. Selon nos informations, il s'agit des deux clubs de Manchester et de Chelsea. L'offre des Cityzens dépassait les 100 M€ bonus compris et incluait un pourcentage à la revente. Quant aux Blues et aux Red Devils, ils ont respectivement proposé un montant proche 95 et 90 M€. Le Bayern Munich est aussi très chaud à l'idée de s'offrir les talents du joueur de 20 ans. Un rendez-vous est d'ores et déjà prévu entre la direction du club bavarois et le représentant du joueur pour un possible rapprochement. Selon une source proche du dossier, le Real Madrid, le Barça, également intéressés, partent de plus loin, notamment à cause du prix stratosphérique que va demander le RB Leipzig pour laisser filer son joyau croate. La bataille promet d'être intense.

Zidane attendra

Le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët a fixé comme objectif à son sélectionneur Didier Deschamps les demi-finales. S'il venait à remplir cette mission, DD aurait alors le pouvoir de décider pour son avenir, alors que son contrat s'achève à l'issue de cette Coupe du monde. Après la victoire face à l'Angleterre (1-2), le sélectionneur des Bleus a préféré maintenir le suspens. Mais la réalité serait tout autre. Selon les dernières informations du Parisien, Didier Deschamps a déjà choisi et il a décidé de poursuivre son parcours avec l'équipe de France jusqu'en 2024. L'objectif étant de disputer l'Euro en Allemagne, trophée qui lui a échappé à de nombreuses reprises depuis sa prise de fonction en 2012. Une information qui bouleverse totalement l'avenir de Zinédine Zidane qui voit son rêve d'entraîner les Bleus reporté.