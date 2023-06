FC Barcelone : Ferran Torres répond aux rumeurs

La suite après cette publicité

Le cas Ferran Torres (23 ans) fait jaser à Barcelone. Globalement déçu de ses prestations, le club aimerait le transférer ailleurs pour libérer de la masse salariale mais aussi récupérer des liquidités sur un joueur recruté 55 M€ il y a seulement 18 mois à Manchester City. Dernièrement, il a été question de Newcastle et d’Aston Villa, deux clubs anglais qui mènent grand train et aux projets ambitieux. De passage devant les médias espagnols, l’ailier a répondu aux différentes rumeurs de départ. Il assure vouloir rester au Barça, tout en expliquant qu’un départ n’était pas à exclure non plus.

«Je ne sais pas car mon portable est en mode avion et je ne reçois pas de message, a-t-il d’abord plaisanté. Le 10 juillet je reprends avec le Barça, le Barça et encore le Barça.» Relancé sur Unai Emery, «une référence et il a très bien fait à Valence», Torres martèle qu’il ne partira pas comme ça de Catalogne. « Mentalement, je suis un taureau. Personne ne pourra m’abattre. L’année dernière, j’ai été très malchanceux avec une blessure au pied. Je veux montrer que je suis un très bon joueur. Je sais que je n’ai pas encore pu le prouver. Même si quand je suis arrivé, j’ai un peu aidé pour que l’équipe finisse par se qualifier en Ligue des champions. J’ai aussi fait de très bons matchs ».

