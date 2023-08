5 choses à savoir sur Ernest Nuamah, la nouvelle recrue de l’OL

La suite après cette publicité

C’est désormais officiel, Ernest Nuamah (19 ans) a signé en faveur de l’Olympique Lyonnais en provenance de Nordsjælland sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat de 25M€ et des bonus de 5M€. Un sacré coup de force réalisé par les Gones qui ont célébré cette arrivée via un communiqué : «Eagle Football et l’Olympique Lyonnais sont très heureux d’annoncer l’arrivée de l’attaquant international ghanéen, Ernest Nuamah, en provenance du RWDM, sous la forme d’un prêt jusqu’au 30 juin 2024» C’est l’occasion de présenter un peu plus un joueur méconnu du grand public et dont on vous a déjà raconté son explosion au Danemark.

Il est issu de la Right to Dream Academy

Formé au Ghana, à la Right to Dream Academy, Ernest Nuamah est un symbole de la politique mise en place depuis de nombreuses années par Nordsjælland. «Leur modèle d’avoir quasiment exclusivement une équipe composée de joueurs de leur académie ou de "la Right to Dream" à au fur et à mesure un impact positif sur le championnat oui. Cela a aussi inspiré d’autres clubs comme le FC Copenhague qui a vu sa domination s’amoindrir au niveau du championnat domestique, à s’impliquer encore plus dans la formation et le scouting» nous avaient d’ailleurs expliqué nos camarades de Nordisk, spécialistes du football nordique en 2021. C’est donc sur les pas de Mohammed Kudus (Brighton) et de Kamaldeen Sulemana (Southampton) que semble marcher Ernest Nuamah depuis son arrivée en Europe en 2022.

L’OL avait une forte concurrence française

Dans ce dossier, de nombreux clubs ont été intéressés par Ernest Nuamah et particulièrement en France. Parmi eux, on retrouve l’Olympique de Marseille qui avait surveillé sa situation à l’hiver dernier. Si l’Ajax Amsterdam a joué crânement sa chance, trois autres écuries françaises étaient sur le coup. Parmi elles, on a retrouvé le Paris Saint-Germain à la surprise générale. Lille a aussi fait partie des clubs intéressés tout comme le Stade de Reims. Les Champenois qui ont d’ailleurs recruté Mohammed Daramy de l’Ajax Amsterdam - qui avait passé la dernière saison au FC Copenhague - ont proposé jusqu’à 18 millions d’euros. Finalement, c’est la cinquième équipe de Ligue 1 liée au joueur, l’Olympique Lyonnais qui a raflé la mise.

Plus gros transfert de l’histoire de Nordsjælland

Club spécialiste dans l’éclosion et la vente de jeunes talents (l’âge moyen de l’équipe est de 22 ans), Nordsjælland a souvent bien vendu sur les dernières années. On compte ainsi, plusieurs gros transferts comme Stanislav Lobtoka (Celta de Vigo, 5M€), Mathias Jensen (Celta de Vigo, 5M€), Andreas Skov Olsen (Bologne, 6M€), Mikkel Damsgaard (Sampdoria, 6,75M€), Simon Adingra (Brighton, 8M€), Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam, 9M€), Andreas Schjelderup (Benfica, 9M€) ou encore Emre Mor (Borussia Dortmund, 9,75M€). Pour autant, le record était fixé à 17 millions d’euros depuis deux ans et la vente de Kamaldeen Sulemana au Stade Rennais. Cette fois, Ernest Nuamah va nettement écraser ce record puisque le transfert est estimé à 25 millions d’euros et peut monter jusqu’à 30 millions d’euros avec les bonus.

Un lien étroit avec Michael Essien

Jeune ghanéen, Ernest Nuamah partage un point commun avec l’Olympique Lyonnais, un lien avec Michael Essien. L’ancien milieu de terrain avait porté le maillot des Gones entre 2003 et 2005 avant d’aller du côté de Chelsea où il a écrit les plus belles pages de sa carrière. Désormais, la légende ghanéenne a raccroché les crampons et figure dans le staff du coach de Nordsjælland Johannes Thorup. Il y occupe la fonction d’adjoint depuis désormais trois ans. Son but est évidemment de servir de passerelle aux jeunes issus de Right to Dream pour qu’ils s’intègrent le mieux possible au club danois. Michael Essien n’a pas manqué de donner quelques conseils à Ernest Nuamah au moment de faire son choix.

Un attaquant complet

«Il peut certainement devenir notre prochain grand joueur. Comme vous pouvez le voir, il a des qualités individuelles de haut niveau. Son accélération et sa force physique sont au top. Il a une grande part dans notre succès, car il occupe les adversaires avec sa grande vitesse. Il les menace tout le temps, donc les adversaires doivent garder un œil sur lui à tout moment» expliquait son ancien coach Flemming Pedersen il y a un an. Réalisant un premier exercice de grande qualité (15 buts et 4 offrandes en 34 matches) où il a été élu meilleur joueur du championnat, Ernest Nuamah fait preuve d’une palette large. Capable d’évoluer sur tous les postes du front de l’attaque, il est autant capable de faire la différence par le but, la passe, la vitesse ou la technique. À sa palette s’ajoute une réelle qualité sur coup de pied arrêté pour un joueur qui a notamment marqué un coup franc contre Brondby (3-1) début août. Ernest Nuamah compte d’ailleurs 4 buts et 1 offrande en 4 matches de championnat, dont un triplé contre Viborg, lors de la première journée (4-1).