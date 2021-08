JT Foot Mercato : les plans XXL du Real Madrid

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

L'OM ne lâche rien pour Pol Lirola (24 ans). Selon Sky Italia, le club marseillais a fait une nouvelle offre à la Fiorentina pour le latéral droit espagnol ces dernières heures. Le temps presse et selon les informations du média italien, l'Atalanta essaye aussi de s'offrir les services de Lirola désormais.

Suite à l'arrivée de Lionel Messi, le Paris-Saint-Germain a maintenant pour objectif de vendre certains de ses joueurs. Une tâche qui s'annonce compliquée puisque les offres ne sont pas nombreuses en direction de la capitale. Résultat, ce sont peut-être certains jeunes qui partiront les premiers mais leurs ventes ne suffiront pas. Layvin Kurzawa et Thilo Kehrer suscitent certes de l'intérêt mais il n'y a pas eu d'offre les concernant. C'est la même chose pour les autres joueurs transférables (Icardi, Gueye, Rafinha, Herrera, Diallo, Rico).

A la recherche d'un défenseur central, les Girondins de Bordeaux devraient se tourner vers le Brésil en espérant la venue de Léo Pereira (25 ans) en provenance de Flamengo. Sous contrat jusqu'en 2024 avec son club, le Brésilien possède une belle réputation dans son pays, ainsi qu'un beau palmarès. Les deux clubs discutent d'une possible mutation.

Les infos du jour à l'étranger

Le dossier Manuel Locatelli se finalise entre la Juventus et Sassuolo. Selon La Gazzetta dello Sport, les dirigeant des deux clubs se sont rencontrés ce vendredi pour rapprocher définitivement leurs positions. Le milieu de terrain italien s'est déjà mis d'accord avec la Juve.

Signature en approche du côté de l'Inter Milan également puisque Denzel Dumfries est tout proche de s'engager avec le club milanais. Sky Sport Italia annonce que le piston néerlandais a passé sa visite médicale aujourd'hui en Italie.

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, l'entraîneur de Newcastle United, Steve Bruce, a confirmé la signature imminente du jeune joueur d'Arsenal Joe Willock (21 ans). Le milieu de terrain anglais devrait signer un contrat de six ans dans les prochaines heures et le montant de l'opération est estimé à 25 millions de livres (environ 29 M€, bonus inclus). «Nous avons exploré la situation du prêt pour commencer, mais nous l'avons finalement engagé de manière permanente. (...) Nous l'avons pour six ans maintenant, ce qui est formidable», a-t-il confirmé.

Le focus du jour

Au Real Madrid, un grand ménage a été fait cet été, mais l'objectif est toujours de gagner un maximum de titres. L'avenir de Kylian Mbappé reste flou au Paris-Saint-Germain, et la Casa Blanca garde un œil ouvert sur cette situation. Si une arrivée libre de Kylian Mbappé se confirme dans les prochains mois, cela permettra au Real de réaliser d'autres transferts importants. Et surtout, de se jeter sur l'autre star de demain Erling Haaland. Avoir les deux cracks de demain ensemble sous le maillot du Real, c'est le projet et Florentino Pérez est prêt à tout pour y parvenir. Des transferts libres pour renforcer un effectif vieillissant, c'est la méthode employée par les Merengues qui veulent aussi faire le coup avec Antonio Rüdiger. En juin 2022, l'Allemand ne seras plus sous contrat avec Chelsea et les Madrilènes s'en frottent déjà les mains.

Mais pour acheter, il faudra d'abord vendre. Les indésirables à Madrid se nomment Mariano et Luka Jovic. Martin Odegaard pourrait lui aussi quitter le Real Madrid puisqu'Arsenal va passer la vitesse supérieure dans le but de le signer. Prêté chez les Gunners la saison dernière, le Norvégien pourrait y retourner mais cette fois définitivement, et le club londonien serait prêt à formuler une offre dans les prochaines semaines.

Les officiels du jour

Virgil van Dijk continue l'aventure avec Liverpool, et ce jusqu'en juin 2025. Le défenseur central néerlandais s'est rapidement imposé comme un élément indispensable de l'effectif dirigé par Jürgen Klopp. De quoi ravir le capitaine des Pays-Bas : «incroyable. C’est quelque chose dont je peux être très fier, dont je suis très fier, dont ma femme et mes enfants sont très fiers et, évidemment, mon libre arbitre. Tout le travail acharné que nous avons accompli jusqu’à présent se poursuit et j’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve avec Liverpool. Je suis ravi, très heureux et fier.»

Initialement lié à Leeds United jusqu'en 2023, Illan Meslier a paraphé une prolongation de contrat jusqu'en 2026 avec les Peacocks. Le jeune portier français a brillé sous les couleurs du club anglais, après avoir quitté son club formateur, le FC Lorient.

Comme annoncé par le club ce vendredi, Fernand Mayembo (25 ans) prolonge avec Le Havre jusqu'en juin 2024. Devenu titulaire indiscutable, l'international congolais poursuit donc l'aventure chez les Ciel et Marine, actuellement 9èmes du championnat de Ligue 2.

C'était dans l'air du temps, c'est officiel, Joe Willock quitte Arsenal. Les Gunners vont récupérer environ 29 M€ pour la vente du jeune milieu de terrain anglais formé au club et prêté pour 6 mois à Newcastle en 2020-2021, où il avait explosé.