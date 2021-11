Kevin Strootman en passe d'être renvoyé à l'OM en janvier !

La suite après cette publicité

Et encore un dossier à gérer pour Pablo Longoria et ses équipes. Le président de l'Olympique de Marseille pensait s'être débarrassé de Kevin Strootman (31 ans) cet été, du moins d'une partie de son salaire (les Phocéens prennent toujours en charge 70% de ses émoluments), en l'envoyant en prêt à Cagliari. Un prêt censé durer jusqu'à l'été 2022.

Oui mais voilà, selon La Gazzetta dello Sport, cette cession temporaire pourrait bien se terminer de manière précipitée. Les Sardes ne sont pas spécialement satisfaits de son rendement. Le Néerlandais, apparu à 8 reprises en championnat, peine à retrouver son meilleur niveau physique et son influence dans le jeu et Walter Mazzarri, le coach, et son staff commencent sérieusement à s'impatienter.

Retour à l'envoyeur

Ces derniers considèrent qu'ils ont besoin d'un élément plus actif et athlétique dans l'entrejeu pour relancer un collectif bon dernier de Serie A, avec seulement 6 points et une petite victoire au compteur en 12 journées. Un souhait tactique d'une part, mais également économique d'autre part. Il faut dire que, malgré l'aide de l'OM, l'international oranje (46 sélections, 3 réalisations) coûte tout de même 1,3 M€ à l'année en salaire.

L'idée de Cagliari est de se séparer de quelques gros salaires, comme le Batave ou encore Martin Caceres (34 ans), Sebastian Walukiewicz (21 ans), Diego Farias (31 ans) et Nahitan Nandez (25 ans), histoire de libérer de la place dans l'effectif pour partir en quête de renforts en janvier. L'OM va peut-être retrouver Kevin Strootman plus vite que prévu. Et Longoria n'avait sans doute pas prévu ça...