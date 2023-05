Barça : Xavi a déjà choisi ses deux prochains vice-capitaines

La suite après cette publicité

C’est une page importante de l’histoire du FC Barcelone qui se tournera à l’issue de la saison : en effet, Sergio Busquets, suivi de Jordi Alba quelques semaines plus tard, ont annoncé leur départ du FCB. En plus d’avoir participé à l’apogée du club catalan, les deux joueurs étaient également des éléments importants du vestiaire, puisque Busquets était le porteur du brassard et Alba, son vice-capitaine depuis la retraite de Gerard Piqué en fin d’année dernière. De quoi obliger le champion d’Espagne depuis dix jours à se trouver deux nouveaux vice-capitaines, avec Sergi Roberto et Marc-André ter Stegen déjà dans la hiérarchie.

Alors que Frenkie de Jong a eu ce privilège en fin de match à Valladolid (3-1), selon les dernières informations d’AS, Ronald Araujo et Robert Lewandowski pourraient être les prochains tauliers de l’équipe à pouvoir arborer le brassard de capitaine. En effet, le quotidien espagnol ajoute que Xavi Hernandez a discuté avec les deux joueurs concernés pour leur annoncer la nouvelle, ce qui ferait deux joueurs formés à la Masia (Roberto et Araujo) et deux joueurs étrangers importants de l’effectif (RL9 et MAtS). D’autres joueurs, comme Pedri et Gavi, seront appelés à prendre le brassard, même s’ils sont encore trop jeunes pour assumer cette responsabilité, confirme le média ibérique.

