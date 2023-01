Premier League : la colère commence à monter contre Chelsea

La suite après cette publicité

La folie acheteuse de Chelsea ne va probablement pas s’arrêter là. Après avoir annoncé sa 6e recrue de l’hiver avec Noni Madueke hier pour environ 35 M€, le club anglais a donc dépensé 200 M€ rien que pour ce mercato d’hiver. Avec cet été, nous en sommes à plus ou moins 455 M€ de joueurs achetés… Et encore, Moises Caicedo est toujours une cible de choix pour laquelle il faudra aligner les zéros. C’est tout simplement du jamais vu. Pourtant, les écuries de Premier League nous avaient un peu habitués ces dernières années à dépenser sans compter.

Cette fois, le club de Todd Boehly est peut-être allé un peu loin. Jusque-là, pas grand monde n’osait dire quelque chose. Il y a bien eu Patrick Vieira l’autre jour, affirmant que cette politique sportive allait compliquer la tâche des autres clubs anglais. «Ça ne va pas faciliter les choses lorsque l’équipe de Premier League se rendra à l’étranger pour essayer de recruter un joueur. Quand c’est une équipe de Premier League, cela devient vraiment difficile parce que l’équipe vendeuse pensera que nous avons les mêmes moyens» indiquait-il.

À lire

Crystal Palace : Patrick Vieira critique les folies de Chelsea

Klopp : «Si les chiffres sont vrais, alors c’est impressionnant»

Le champion du monde 98 reconnaissait au passage que les Eagles ne jouaient pas dans la même cour, mais cette fois, les critiques sont venues de Liverpool et d’un certain Jürgen Klopp. À la veille de l’affrontement avec Chelsea (ce samedi à 13h30), le technicien des Reds s’est étonné de voir son rival avoir autant de moyens. «C’est intéressant mais je ne peux pas l’expliquer, je n’en ai aucune idée. Mais si les chiffres sont vrais, alors c’est impressionnant» a-t-il démarré, non sans une certaine ironie.

La suite après cette publicité

«Je ne pense pas que Chelsea puisse faire ça de la même manière au cours des 10 prochaines années. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu’ils le peuvent. Les autres équipes auront des hauts et des bas et nous devons juste être là. Je ne vois pas les investissements s’arrêter à l’avenir. Ça signifie aussi que nous devons le faire» poursuit l’Allemand, regrettant au passage qu’il n’y ait plus le temps donné pour mettre quelque chose en place. «Vous construisez une nouvelle équipe pour la déconstruire chaque année, alors que vous devriez donner aux joueurs la chance de passer à l’étape suivante.» Désormais, cette étape suivante s’appelle le mercato.

Pour ce weekend de Premier League avec Parions Sport en Ligne nous vous offrons un bonus de bienvenue jusqu’à 100€ en freebets en misant jusqu’à 100€, que votre pari soit perdant ou gagnant, et 10€ de freebets offerts sans dépôt avec le code FML1. Misez 10€ sur un doublé Mohamed Salah contre Chelsea pour tenter de remporter 80 € (cote à 8). (cotes soumises à variation). Créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato.