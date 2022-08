Le scandale Pogba enflamme la presse européenne, accord total entre Manchester United et l'Ajax pour Antony

La suite après cette publicité

L'affaire Paul Pogba continue

Le scandale fait les gros titres en Europe, mais surtout en Angleterre. Le Daily Mirror en parle dans ses pages people, pas sport. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Mathias Pogba, le frère de Paul, a promis des révélations exclusives sur le champion du Monde 2018 et Kylian Mbappé. Une enquête a été ouverte en France sur des soupçons de tentatives d'extorsion dont se dit victime Paul Pogba. Puis cette nuit, on a eu le droit à de nouvelles révélations de Mathias Pogba, relayées par l’Équipe et Le Parisien. Il affirme toujours que son frère aurait joué un mauvais tour à Mbappé en s’attachant les services d’un marabout. Une affaire qui aurait failli coûter la vie de son frère aîné. Clairement, la famille Pogba est fracturée.

Le transfert d’Antony Manchester United va se boucler

D’après les médias anglais, dont le Manchester Evening News, l’Ajax a craqué et va accepter la nouvelle proposition des Red Devils. Après tout, le montant du transfert est énorme. Le club de Premier League a accepté de débourser 95 M€, auxquels s'ajoutent 5 millions pour divers bonus. Et ce n’est pas fini, selon les informations du Daily Mirror et du Daily Star, le Brésilien devrait s'engager avec le club d’Old Trafford jusqu'en 2027, avec une année en option. L’Ajax a déjà trouvé son remplaçant. Le club d’Amsterdam a relancé Chelsea pour s’attacher à nouveau les services d’Hakim Ziyech selon le Daily Mail.

Ça bouge en Italie

La Juve aime faire ses emplettes en Ligue 1 cet été, surtout au PSG. Ça fait un moment maintenant qu’on annonce Leandro Paredes partant pour Turin. Ça ne devrait plus tarder selon Tuttosport. L’international argentin doit passer sa visite médicale cette semaine. Mais bon tout pourrait capoter, comme on peut le voir sur cette Une, Paredes est aux côtés de Fabio Miretti, le jeune milieu de 19 ans de la Vieille Dame a impressionné Allegri lors du dernier match contre la Roma. Le coach italien serait prêt à lui donner encore plus d’importance. Ce n’est pas tout, Sky Italie affirme que les Bianconeri étudient un plan B. Il s’agit du Brésilien d’Aston Villa, Douglas Luiz. Sous contrat jusqu’en 2023, ce dernier serait moins onéreux que l’Argentin du PSG. Enfin pour être bien complet, ça bouge à la Roma. Andrea Belotti s'engage pour un an avec le club de la Louve, avec la possibilité de prolonger son bail de deux saisons supplémentaires. Puis Mourinho a trouvé le remplaçant de Wijnaldum, blessé. Les dirigeants romains auraient jeté leur dévolu sur Mady Camara de l’Olympiakos.