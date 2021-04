King Street intéressé par un grand club italien

Alors que les Girondins ont annoncé ce jeudi que leur propriétaire King Street (présent depuis le 8 novembre 2018) ne souhaitait plus financer le club, et alors que le rachat de la formation de Ligue 1 se dessine, il semblerait aussi que le fonds d'investissement n'ait pas tardé à rebondir.

Selon les informations de France Football, King Street, Fortress et un troisième fonds dont le nom n'a pas encore fuité négocieraient avec la direction des Nerazzurri. On évoque notamment le financement d'un prêt d'un montant de 250 millions d'euros à l'Inter Milan. En tout état de cause, les dirigeants italiens ne souhaitent pas communiquer avant la fin de saison... et un potentiel scudetto ?