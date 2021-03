Chelsea-Atlético Madrid : les compositions officielles

Trois semaines après la manche aller à Bucarest, remportée 1-0 par les Blues grâce à une réalisation superbe d'Olivier Giroud (68e), l'Atlético Madrid, leader de la Liga, retrouve ce soir Chelsea à l'occasion des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Thomas Tuchel, privé de Jorginho et Mason Mount (suspendus), mais aussi de Tammy Abraham et Thiago Silva (blessés), aligne un onze sans grande surprise.

Kurt Zouma regagne cependant une place de titulaire aux dépens de Andreas Christensen. Tandis que Kai Havertz est encore aligné en faux neuf. Diego Simeone, sans absent notable, se passe pour sa part de Ángel Correa au coup d'envoi et dispose finalement les siens avec une défense à quatre.

Les compositions des équipes :

Chelsea : Mendy - Azpilicueta, Zouma, Rüdiger - James, Kanté, Kovacic, Alonso - Ziyech, Havertz, Werner.

