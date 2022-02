Le PSG a des raisons d'y croire contre le Real Madrid

La suite après cette publicité

On avait quitté le PSG en début de semaine dernière après une nouvelle prestation insipide face à Nice en Coupe de France au Parc des Princes. Cela lui avait coûté l'élimination aux tirs au but (0-0, 6-5 t.a.b.). L'optimisme n'était pas vraiment de mise mais face au LOSC, dans un stade Pierre-Mauroy plein comme un œuf, les Parisiens ont cette fois-ci tiré leur épingle du jeu.

Le score de 5-1 est sans doute un peu flatteur, Ivo Grbic, coupable sur les deux premiers buts, et Sven Botman, responsable sur le troisième, y ont mis du leur dans ce résultat-fleuve. Mais l'animation collective du leader du championnat de France a fait la différence. Avec un Lionel Messi attaquant, puis meneur de jeu pour laisser la profondeur à Kylian Mbappé, elle a convaincu et il y des raisons qui expliquent cela.

Le LOSC a tenté de jouer haut et s'est fait punir

«Ça a été un bon moment et un bon match. Je suis content du rendement, j'ai félicité les joueurs. Il y a eu beaucoup de choses positives, de bonnes combinaisons. Je suis content car l'équipe a été compacte, avec des lignes resserrées, ce qui nous permet d'être plus performants. C'est un point de départ, si on refait les choses comme aujourd'hui (dimanche)», souriait Pochettino en conférence de presse, osant même affirmer que c'était l'un des meilleurs matches de son équipe.

Il faut dire que dans un premier temps le LOSC s'est refusé à évoluer en bloc bas et à attendre l'adversaire. Les Dogues ont tenté d'aller presser haut, quitte à laisser des espaces dans leur dos et entre les lignes. Il faut bien le dire, c'est plutôt rare en Ligue 1 contre l'ogre parisien. Cela leur a été fatal car Verratti puis Messi ont eu tout leur temps pour avancer face au jeu avec le ballon. Lille a même fini par fermer le jeu en seconde période, sans parvenir à éteindre l'incendie.

Mbappé : «l'énergie que l'équipe a su donner ce soir a été importante»

«L'attitude était bonne aussi mais le rendement était différent ce (dimanche) soir. Dans ce match, on a bien pressé Lille, on les a forcés à jouer des longs ballons, on était compacts et quand on a récupéré, on a pu davantage gêner Lille», notait Pochettino, qui peut être optimiste pour la suite. Car le Real Madrid approche à grands pas et le club espagnol ne sera sûrement pas une équipe qui attendra les Rouge et Bleu dans son camp. Il y aura des espaces et des possibilités dans cette double confrontation qui jugera en grande partie la saison du PSG.

«Je suis content de cette performance, c'était important avant les matches que nous allons devoir jouer et notamment la Ligue des Champions. C'est important d'avoir ce type de sentiments, c'était une très bonne équipe, qui est également en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, appuyait Kylian Mbappé auprès de Prime Video. On a été compacts, très haut sur le terrain, et on a travaillé comme on le souhaitait. L'équipe a été consciente de faire les efforts qu'il fallait. Très heureux dans l'ensemble, parce que la performance était bonne. L'énergie que l'équipe a su donner ce soir a été importante». Le vent d'optimisme aussi...