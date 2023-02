Chelsea : Mason Mount est en pleine galère

La suite après cette publicité

Qu’elle semble loin l’époque où Mason Mount était nommé parmi les 6 meilleurs joueurs de Premier League (en 2020/2021) ou quand le jeune milieu offensif de Chelsea figurait parmi les 30 candidats finaux au Ballon d’Or 2021 (il avait terminé en 19e position). Depuis le début de la saison 2022-2023, à l’image du collectif londonien, l’international anglais (36 capes, 5 buts) est à la peine au Royaume de Sa Majesté. Autrefois brillant sous les couleurs de son club formateur, Mount est aujourd’hui l’ombre de lui-même sur le rectangle vert. Les supporters se demandent où est passé le joueur qui s’était révélé en 2019/2020 sous les ordres de Frank Lampard.

Utilisé à 31 reprises depuis le début de la saison (26 titularisations), Mason Mount n’a trouvé le chemin des filets qu’à 3 reprises et délivré 6 passes décisives. On est alors bien loin des standards du natif de Portsmouth, qui avait par exemple planté 13 buts et offert 16 assists en 2021/2022. La perte d’influence sur le jeu de Chelsea est flagrante pour l’Anglais, critiqué pour ses performances trop décevantes. Son dernier match contre Southampton (0-1, 24e journée de Premier League) illustre à merveilles les difficultés qu’il rencontre ces derniers temps.

Mount n’est plus le même avec Chelsea

Il n’a touché que 22 ballons contre les Saints, en perdant… 11 au total. De plus, le taux de passes réussies de Mount contre la lanterne rouge de Premier League n’a pas dépassé les 54%, alors qu’il n’a remporté aucun duel, délivré aucune passe clé ni même récupéré le moindre ballon. Pas de quoi faire regrimper sa cote de popularité auprès des fans de Chelsea, qui avaient pourtant déployé une banderole à son effigie à Stamford Bridge ce jour-là. Les semaines passent et se ressemblent presque toutes pour Mason Mount, trop souvent fantomatique au goût de ses supporters, qui savent qu’il peut faire bien mieux.

L’explication se trouve peut-être au niveau de sa situation contractuelle. En fin de contrat en juin 2024 avec les Blues, Mason Mount n’a toujours pas prolongé. Le principal concerné a rejeté toutes les propositions faites par Chelsea l’été dernier, mais aussi cet automne. Il se murmure que le joueur passé par Derby County réclame un salaire astronomique. Comme expliqué par The Athletic, les négociations ont en tout cas été pour le moment interrompues, pour que tout le monde se concentre pour redresser la barre sportivement d’ici la fin de la saison.

Une prolongation ou un départ cet été

Si personne ne connaît véritablement la volonté du milieu offensif des Three Lions, il ne laisse pas insensible. Si Manchester United s’est un temps intéressé à Mason Mount, c’est aujourd’hui au tour de Liverpool de lorgner le n°19 des Blues. « C’est toujours compliqué. Il vaut mieux que je laisse ça à Mason et au club. Il a été fantastique de travailler avec lui, joueur important. J’espère que ça se résoudra rapidement », a de son côté déclaré Graham Potter à ce sujet, conscient de la difficulté de la situation.

Les fans ne devront pas, quoiqu’il arrive, patienter bien longtemps. Nos confrères de The Athletic assurent qu’en interne, son cas est au moins clair sur un point. Soit il prolonge, soit il part cet été, à un an de la fin de son contrat, afin de ne pas le voir filer libre comme l’air à l’été 2024. D’ici là, Mason Mount aura peut-être retrouvé des couleurs et réussi à retourner l’opinion en sa faveur.