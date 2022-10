Houssem Aouar lâche ses vérités sur son départ avorté de l'OL

La suite après cette publicité

À 24 ans, Houssem Aouar vit des moments délicats à l'OL. Pilier de l'effectif ces dernières saisons sous Bruno Genesio puis Rudi Garcia, le milieu de terrain a moins la confiance de Peter Bosz. Il faut dire aussi que son niveau de jeu n'est plus aussi rayonnant que lors du Final 8 de l'été 2020 par exemple. À l'époque, les plus grands clubs d'Europe essayaient de le recruter mais jamais une offre officielle n'a été transmise et Aouar est finalement resté au sein de son club formateur. C'est désormais du passé. Le joueur est maintenant remplaçant et des clubs moins prestigieux s'intéressent à lui.

Il aurait pu partir d'ailleurs car c'était son souhait, comme celui de l'OL mais à en croire l'intéressé, la direction a refusé ces offres (Betis, Nottingham Forest et Benfica). «Même Benfica. En plus, vous voyez bien que ce sont des clubs de standings différents, avec différents projets, et je n'ai pas fait obstacle. Malheureusement, l'OL n'a pas pu se mettre d'accord avec aucun des clubs intéressés. Ça, il faut le respecter, il n'y a pas de problème. Mais moi je n'ai pas fermé de porte. Le club voulait me vendre, moi je voulais partir, donc on a travaillé ensemble, mais l'OL n'a pas trouvé d'accord, ce que je peux comprendre.»

L'OL a refusé des offres pour Aouar

A moins d'un an de la fin de son contrat, le voilà qui ne joue presque plus... seulement 30 minutes de jeu depuis le début de la saison en raison aussi d'une blessure à la cheville. Comme nous l'évoquions cet été, il a également refusé de s'en aller à l'OGC Nice, lui qui est supporter de l'Olympique Lyonnais depuis toujours. Le meneur de jeu préfère une expérience à l'étranger pour découvrir autre chose et ne pas porter autre chose que le maillot des Gones en Ligue 1. Face à cette situation, l'OL souhaite le prolonger afin qu'il ne parte pas libre à la fin de cette saison, information que nous révélions également courant septembre. Aouar n'écarte pas cette option.

«On aura le temps de discuter. Pour l'instant, je veux juste rejouer et aider le club à sortir de ce moment difficile, indique-t-il dans cet entretien accordé à L'Equipe à quelques heures d'un OL-Toulouse (match à suivre en direct sur Foot Mercato) très important pour la suite de la saison. (...) Mais d'abord je vais déjà essayer de rejouer et d'apporter ce que je sais faire, et ensuite on aura du temps pour les discussions. La saison est très longue.» Rien n'est moins sûr cependant car selon nos informations, l'Atlético de Madrid et l'Inter ont déjà pris contact avec son entourage pour une venue le 1er juillet prochain, libre donc. Des clubs prestigieux et ailleurs qu'en France, tout ce qui lui plaît.

