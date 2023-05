Mercato : le Real Madrid va dépenser près de 300 M€ pour Eden Hazard

Le nouveau galactique. À l’été 2019, le Real Madrid a tout fait pour recruter Eden Hazard. Le Belge était la grande priorité de Zinedine Zidane et des Merengues, qui cherchaient une nouvelle star offensive après le départ de Cristiano Ronaldo en 2018. Pour le déloger de Chelsea, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont officiellement déboursé 100 millions d’euros, auxquels il faut ajouter des bonus estimés à 16 M€ selon Sport. Mais le prix serait bien plus élevé au final. En 2020, La Dernière Heure a révélé que l’opération avait coûté au total 160 M€.

Le média belge a dévoilé le détail des échéances liées à ce transfert, à savoir un paiement de 40 M€ en 2019, 56 M€ en 2020 et 64 M€ en 2021. En plus de cette somme, le Real Madrid a versé un salaire conséquent à l’ancien joueur du LOSC. Sport révèle qu’il a touché 30 M€ de salaire brut lors de sa première saison. En raison de la crise liée au coronavirus, ses émoluments sont passés à 29 M€ bruts par la suite. Il est le joueur le mieux payé du Real Madrid et de la Liga. Il est aussi un footballeur qui coûte une fortune à son club.

500 jours d’absence

En effet, le Belge a malheureusement été souvent handicapé par les blessures. Quand il a pu jouer, il a globalement déçu et n’a pas apporté ce qu’on attendait de lui. Sportivement, cette opération n’est pas un grand succès. Présent depuis pratiquement 4 ans à Madrid, Hazard a disputé 22 rencontres toutes compétitions confondues lors de sa première saison. Le temps de marquer 1 but et de délivrer 4 assists. Il faut préciser que cette saison-là, il avait été blessé par Thomas Meunier face au PSG en Champions League. Pour sa deuxième année, le Belge est apparu à 20 reprises (4 buts et 2 assists).

La saison suivante, en 2021-22, Hazard a affiché un bilan de 24 buts, 1 but et 2 passes décisives. Lors de cet exercice 2022-23, il a de nouveau été trahi par son corps, lui qui a subi au total 18 blessures depuis son arrivée selon transfermarkt (500 jours d’absence). Carlo Ancelotti n’a fait appel à lui qu’à 10 reprises cette saison (4 titularisations). Le temps de marquer 1 but et de délivrer 1 passe décisive. Au total, Sport explique qu’il a joué 34,86% des matchs disputés par le Real Madrid depuis son arrivée (76 sur 218, 44 en tant que titulaire et 22 en tant que remplaçant).

Il va coûter environ 300 M€

Cela signifie qu’il a coûté un peu plus de 3 M€ par match joué (5,2 M€ lorsqu’il était titulaire). Sport précise que pour chaque minute jouée, il a touché un peu de 62 000 euros. Depuis son arrivée, il a marqué 7 buts. Chaque but vaut 33,2 millions d’euros. Pour les passes décisives (9 au total), chacune vaut 25,8 M€. Si on s’intéresse uniquement à la saison en cours, Hazard coûte 2,9 M€ par match (73 791 euros par minute). Ses buts valent 29 millions et ses assists, 14,5 M€. Si on calcule entre son transfert et son salaire, il a coûté pour le moment 233 M€, si on se base sur un transfert à 116 M€.

Si on suit les chiffres avancés par La Dernière Heure, le Real Madrid a déjà déboursé 277 M€ (160 M€ de transfert, 30 M€ de salaire pour sa première saison et 29 M€ les trois suivantes). Si l’ancien international belge, qui a annoncé sa retraite après le Mondial au Qatar, va au bout de son contrat en juin 2024, ce qui est l’idée selon nos informations; les Madrilènes paieront au total 262 M€ (si on se base sur un transfert à 116 M€) et 306 M€, si on se fie aux informations de la DH. Pour cette option comme pour l’autre, cela reste cher pour un joueur qui était censé apporter plus sur le terrain comme en dehors (merchandising). Sport le qualifie de "plus gros flop de l’ère Florentino Pérez". Hazard a encore le temps d’inverser la tendance.