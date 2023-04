Manchester City : Aymeric Laporte est prêt à tout pour rejoindre le FC Barcelone

La suite après cette publicité

Aymeric Laporte n’est clairement pas au mieux à Manchester City. Pièce importante de la défense centrale des Skyblues ces dernières années, notamment avec la venue de Ruben Dias, le défenseur central a complètement perdu sa place à Manchester City, cette saison. Il n’a disputé que 24 matchs toutes compétitions confondues, dont seulement 8 de Premier League, si loin des 44 joués lors de l’exercice 2021/2022. De quoi sérieusement remettre en question son avenir.

Comme nous l’avions révélé, l’international espagnol (19 sélections, 1 but) est clairement ouvert à un départ de Manchester City. Des informations confirmées par le média espagnol Relevo, qui ajoute que le natif d’Agen est prêt à quitter la Premier League pour retourner en Espagne. En effet, alors que son nom avait déjà été cité du côté de Barcelone en début d’année, Aymeric Laporte chercherait absolument à rejoindre le FC Barcelone afin de s’y relancer.

Plusieurs autres clubs européens intéressés

Mais les comptes du club catalan n’arrangeront pas l’opération. Si Laporte est prêt à réduire son salaire pour venir et s’est même rapproché d’Arturo Canales, qui représente l’entraîneur du Barça, Xavi Hernández, les Blaugranas devront vendre afin d’espérer voir Aymeric Laporte arriver. Le Barça doit réduire près de 200 millions de sa masse salariale pour pouvoir recruter et serait prêt à se séparer de 17 joueurs dans le but de pouvoir faire un mercato ambitieux.

D’autant plus que Barcelone n’est pas seul sur ce dossier. Et si Laporte fait du Barça sa priorité, il pourrait aussi avoir envie d’écouter d’autres offres en raison des problèmes financiers du club catalan. Toujours selon Relevo, l’AC Milan, la Juventus et Newcastle United s’intéressent à lui. De plus, l’Athletic Bilbao, qui a vu Aymeric Laporte exploser aux yeux de l’Europe entre 2013 et 2018, serait emballé à l’idée de le rapatrier. Le défenseur de 28 ans a donc du choix, alors que, de son côté, Manchester City est prêt à le libérer afin de boucler la venue de Joško Gvardiol.