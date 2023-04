Robert Lewandowski n’en pouvait plus du Bayern Munich

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich a connu quelques soubresauts durant la trêve internationale. Julian Nagelsmann a été démis de ses fonctions et c’est Tomas Tuchel qui l’a remplacé. L’entraîneur allemand a connu d’excellents débuts avec une belle victoire face au Borussia Dortmund, le dernier club qu’il a dirigé en Bundesliga, avant de se faire sortir en quart de finale de Coupe d’Allemagne par Fribourg hier. Tuchel prend en main une équipe encore orpheline d’un Robert Lewandowski, parti l’été dernier au FC Barcelone. Son départ ne s’est pas fait sans douleur.

C’est lui même qui le dit à Sport Bild. A quelques heures d’affronter le Real Madrid en demi-finale retour de Copa del Rey (1-0 pour le Barça à l’aller), le Polonais est revenu sur son transfert estival pour environ 50 M€, assurant qu’il a bien forcé son départ car il estime avoir fait son temps en Bavière. «Bien sûr, j’aurais continué à aller travailler, mais plus par obligation, pas par joie. Je ne voulais pas ce sentiment, ça n’aurait été bon ni pour le club ni pour moi» affirme-t-il.

À lire

Le Bayern Munich a choqué Robert Lewandowski avec Nagelsmann

Lewandowski ne voulait plus jouer au Bayern

Le Bayern ne voulait pas le voir partir, même à un an de la fin de son contrat mais a finalement cédé sous la pression de son agent et de l’offre plutôt alléchante du FC Barcelone pour un joueur dans cette situation contractuelle et à tout de même 33 ans. C’est aussi ses relations houleuses avec Nagelsmann qui ont causé son départ, surtout après le passage d’Hansi Flick dont il était très proche. «Hansi (Flick) était entraîneur à Munich, j’ai vécu mon meilleur moment au Bayern. On a tout gagné, j’ai pu réaliser mon rêve de gagner la Ligue des champions. C’était une super époque.»

La suite après cette publicité

Il poursuit. «Avec lui, tout était super, nous avons montré de grandes performances et remporté des titres, et il est également parti à la fin. De mon point de vue, c’était un peu étrange, difficile à comprendre. Mais c’est le business, j’en fais juste partie» regrette le buteur, qui voit en Thomas Tuchel le technicien parfait pour assurer la suite au Bayern. «Tuchel peut apporter au Bayern de nombreux titres, cette saison et à l’avenir. Tant que l’équipe continuera à se développer, il n’y aura aucune raison de le critiquer.»