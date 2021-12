Man City : Pep Guardiola confirme à demi-mot pour Ferran Torres au Barça

Sauf retournement de situation, ce n’est plus qu’une question de temps avant que Ferran Torres ne s’engage avec le FC Barcelone. Un transfert qui devrait coûter environ 45 M€ aux Blaugranas. Son entraîneur à Manchester City, Pep Guardiola, s’est exprimé sur la question.

«Si vous n'êtes pas heureux, vous devez partir», a-t-il déclaré. «Nous ne sommes pas un club comme les autres équipes, où quand vous voulez partir, le PDG et le président vous disent non. Si Ferran veut partir et aller à Barcelone, il n'y a aucun problème, je suis heureux pour lui.»

