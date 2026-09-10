LdC : Ethan Mbappé risque très gros

Ethan Mbappé pourrait payer très cher son expulsion face au Bétis (2-3). Exclu directement à la 56e minute après avoir donné un coup de coude volontaire au visage de Natan, le joueur de Lille est assuré de manquer le prochain rendez-vous européen de son équipe, le 13 octobre sur la pelouse d’Arsenal. Mais selon L’Équipe, la sanction devrait être bien plus importante. Au regard de l’article 15 du règlement disciplinaire de l’UEFA, son geste peut être considéré comme une « conduite brutale » ou une « voie de fait », des qualifications susceptibles d’entraîner trois matches de suspension ferme.

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La sanction pourrait même grimper jusqu’à cinq rencontres si l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA estime, après examen du rapport de l’arbitre, qu’il s’agit d’une « agression grave ». Une décision particulièrement lourde qui priverait Mbappé d’une grande partie de la phase de ligue. Le verdict de l’UEFA devrait tomber avant la fin du mois de septembre. Lille et son joueur disposeront ensuite de la possibilité de faire appel de la décision.